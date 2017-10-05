Güneş sistemi Pepe ve Caner!

ŞENOL hoca çok özel bir teknik adam... Bitme noktasına gelen bir çok yıldızı ya da parlama şansı bulamayan bazı genç yetenekleri vitrine koyup parlatmayı çok iyi biliyor. Güneş Sistemi ile parlayan son yıldız Babel oldu..

2011 yılından itibaren hasret kaldığı Hollanda Milli Takımı kapıları, Beşiktaş'taki performansı sonrası kendisine tekrar açıldı. Gomez, Aboubakar, Quaresma, Cenk Tosun ve daha niceleri...

Güneş Sistemi böyle bir şey, parlamaya niyeti olan tüm yıldızları parlatıyor.

Öte yandan, Caner-Talisca kavgasındaki tavrı ve yaptığı konuşma da muhteşem.

Yüreğine sağlık hocam.

Kendine gel Caner Öte yandan kavga demişken Caner Erkin kardeşime de bir çift sözüm olacak...

Agresif, kendini tutamıyor ve çoğu zaman başına iş alıyor. Caner; Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ta da öyle ya da böyle bir kavgaya karıştı.

Keskin sirke küpüne zarar ve sen bunu bir an önce anlamalısın sevgili kardeşim.

Benimki dost uyarısı, ister dinle, ister kulak arkası et, senin bileceğin iş.

Pepe, büyük karakter Davul sesi bile uzaktan hoş gelirken;

Pepe, çok uzaktan bakmama rağmen hep antipatik geldi bana... Beşiktaş'a transfer olduğunda da kafamda deli sorular vardı onunla ilgili. Ancak soruların tamamına yakını İspanya kampında cevap buldu!

Tüm cevaplar da olumluydu. Yakından tanıyıp takım arkadaşlarının onun hakkındaki düşüncelerini öğrenince Pepe'nin nasıl sağlam bir karakter olduğunu anladım.

Agresif görüntüsü olduğu tartışılmaz, bıçak gibi keskin ama aynı zamanda çok akıllı, kontrollü. Beşiktaş ve Türk futboluna çok büyük katkı yapacağı tartışılmaz.

Kaptanlık verilmeli Pepe ilk iş olarak Beşiktaş'ın kaptanlık sıralamasına dahil edilmelidir. Birinci Kaptan olması şart değil ama şimdiden o yol açılmalı. Karşımızda futbolu bıraktıktan sonra bile Beşiktaş'a büyük hizmetler verebilecek sağlam bir karakter var. Guti'yi kaçıran Kartal bu fırsatı değerlendirmeli.

Öncelik elbette Avrupa Son iki sezon yaşanan tecrübe Beşiktaş'ı bu sezon da başarıya taşıyacaktır. Lider Galatasaray'la aradaki 5 puanlık farkın ilk yarı bitmeden kapanacağına inanıyorum.

Yanıldığımı düşünelim o takdirde bile lig sonuna kadar hataların telafisi var ama Şampiyonlar Ligi'ndeki hataların telafisi yok.

O nedenle Porto ve Leipzig maçlarındaki gibi yüksek motivasyonla Monaco'ya hazırlanıp işi orada bitirmeli Kartal. Bunu yapacak gücü de var. Yolu açık ola.