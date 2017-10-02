Sahalarımızda görmek İstediğimiz güzellikler

Sahalarımızda görmeye hasret kaldığımız güzellikler vardı dün gece Vodafone Park'ta...

Olcay Şahan tribünlere çağırıldı, bir minik taraftara imzalı formasını verdi, ardından güzel bir gol attı ve en güzeli attığı gol bile alkışlandı.

Bravo Olcay, bravo büyük Beşiktaş taraftarı; dosta düşmana, yıllarca bu formaya emek veren bir oyuncunun nasıl karşılanacağını gösterdiğiniz için.

İyi başlayan Beşiktaş'tı iyi oynadığı dakikalarda, Babel'in bitirici asisti, Talisca'nın öldürücü vuruşuyla öne geçen de Kartal oldu.

Golden sonra Beşiktaş duraklama dönemine girerken Abdülkadir'in müthiş oyunuyla Trabzonspor oyun hakimiyetini ele alıp Olcay'la gol buldu.

Ersun Yanal, Beşiktaş'ın orta sahasında Atiba-Oğuzhan gibi iki eksik varken neden Yusuf'la değil de Onazi ile başladı anlayamadım.

Şenol hoca ikinci yarıya başlarken (sakatlık yoksa) neden Medel'i çıkardı onu da anlayamadım.

Negredo iki ya da üç kez topla buluştu ve iyi kullandı, bir şutu da direkten döndü, neden çıktı bu da kolay anlaşılır bir şey değildi!

Beraberlik adil bir sonuç Maçın büyük bölümü kora kor mücadelelerle geçerken o ana kadar orta şekerli oynayan Jeremain Lens müthiş bir vuruşla Beşiktaş'ı tekrar öne geçirdi.

Aynı Jeremain Lens harika başladığı pozisyonda komik bir aşırtma yaparak maçın kırılma anına imza attı.

Bu pozisyonun hemen sonrasında Trabzonspor Rodallega ile beraberliği sağladı.

O anda aklıma, 'bu Rodallega neden kenarda tutulur?' sorusu takıldı.

Ersun hocanın on biri, Şenol hocanın değişiklikleri yanlıştı bana göre.

Elbette en iyisini onlar bilir.

Son on dakikada iki tarafa da eşit yakınlıkta bir mücadele vardı, maç tam ortadaydı özetle...

Son saniyelerde Beşiktaş'ın müthiş baskısı, Trabzonspor'un ise iki tehlikeli kontratağı vardı, hiç biri sonuç getirmedi ve bu şartlarda ortaya çıkan beraberlik bence adil bir sonuçtu.