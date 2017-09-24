Palabıyık farkıyla!

Bir maçı nasıl kazanırsınız gol atarak, peki attığınız net gol sayılmaz sa ne yaparsınız?

Yapacak bir şey yok!

Rakibinize uydurma penaltı verilip geriye düşmüşsünüz, bu arada ceza sahası içinde Cenk'in ayağına tabanla basılmış ama aynı hakem bu kez beyaz noktayı göstermemiş!

Ne yaparsınız! Hiç!..

Sonra birileri alır ve Fenerbahçe bilmem kaç senedir Saracoğlu'nda yenilmiyor diye masal anlatır! Böyle yenilmez, hiçbir takım yenilmez.

Elin yabancı hakemi varsa sahada gelir Vardar seni yener, eler gider ama bizim eyyamcılarla rekor kırarsın.

Dün akşam Ali Palabıyık Fenerbahçe lehine uydurma iki penaltı verdi. Sözde Medel rakibinin topa vurmasını engellemiş, benzer pozisyonda üstelik hava topuna çıkmışken Talisca'ya yapılan neydi penaltı? Kornerden yani 35 metreden gelen top Ozan'ın eline çarpınca ne olur, penaltı mı? Yok hiçbir şey olmaz. Sonra Negredo net bir gol atar ama bakarsınız bayrak kalkmış…



Geçen sene de yaktı

Şimdi böyle bir maçta, rakip hakemi arkasına alıp oynuyorsa sizin yapabilecek fazla bir şeyiniz kalmaz. Maalesef Fenerbahçe-Beşiktaş maçları yıllardır böyle. Özellikle son 10 yılda lehine hakem hatası olmadan Fenerbahçe'nin bir Beşiktaş derbisi kazandığını görmedim.

Dün de yaşanan budur. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş'ı yakan Ali Palabıyık bu kez Fenerbahçe'yi lig yarışının içinde tutmak için eyyamın bin türlüsünü yaptı.

Helâl olsun! Sizlere bir derbi maçta oynanan futboldan bahsetmek istesek de maalesef eyyamcılar buna bir türlü izin vermiyor. Aleyhinize uydurma bir penaltı verilmiş, attığınız gol sayılmamış, en az bir net penaltınız verilmemiş, bu takdirde futbol konuşmak, futbola haksızlık olur. Çünkü bu oynanan oyuna futbol denmez, başka bir şey denir. Beşiktaş'ı ancak böyle yenebilirlerdi, bunu da başardılar, kutlamak gerek!