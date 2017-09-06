Gömlek değişince!

Ukrayna maçına çıkarken gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyen Luce bu kez aynı hatayı yapmadı, hem gömleği değiştirdi, hem de ilk düğmeyi doğru ilikledi.

Şener-İsmail-Ozan yok, Kaan, Caner- Ozi var. Günaydın!

İlk yarıda rakip kale önünde baskı kurabileceğimiz anlarda Hakan ve Nuri'nin herkese göre garanti bana göre korkak oyunları nedeniyle attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmedi. Bir çok atağımız bu sebeple etkeisiz kaldı ya da başlamadan bitti.

Yine de mücadele anlamında Ukrayna maçına göre çok farklıydık… Arda, Ozi, Burak yerine göre geriye gelip top aldılar.

Kaan mükemmel oynadı. Cenk biraz yerinde dursa ve sağ kanatta Kaan'a yardımcı olsa Hırvatlar'ı daha ilk 45'te sağdan yıkmamız işten bile değildi.

İkinci yarıya ya herro, ya merro diyerek başladık. Burak ön tarafı karıştırdı, Oğuzhan, Arda'ya biraz daha yaklaşırken Hakan ve Nuri de daha cesur girişimlerde bulundular. Klaslarını konuşturdular.

Artık rakip kale önünde dolaşmaya değil iş bitirmeye gidiyorduk.

Şaşkına dönen Hırvatlar kontrataklarla denemeler yapsalar beraberliğe dünden razıydılar… Yorulan Arda çıkıp Emre Mor girince ataklarımızın sayısı gibi hızı da arttı..

Sallıyorduk, yıkmak üzereydik derken, Ozi vurdu, Cenk tamamladı hepimize çığlık attıran gol geldi. Sonrasında panikledik ama Hırvatlar da bizden farklı değildi. Kalan dakikaları bir şekilde eritip altın değerinde üç puan aldık. Çok şükür.

Artık bizim de Rusya'ya dönük bir iddiamız var. Kolay mı, değil ama yine de var. İkinci yarıda tüm Milliler bu zor maçın hakkını verdiler. Helal olsun.

Hakem Kassai karşılıklı iki penaltıyı es geçti! Hataları bile adaletliydi!

Eskişehir seyircisinin hakkını da teslim edelim; muhteşemdiler. Yüreklerine sağlık.