Korktuk, kaybettik

Lucescu geri vitesi takılı oyuncuları hep birlikte sahaya sürmüş ama ileri oynamalarını bekliyor; akıl tutulması...

Ozan, Tolga gibi geri vitesi takılı olanlar, sahada Oğuzhan gibi öne oynamayı sevenler kulübede...

Ukrayna'ya, "Biz senden korkuyoruz!" mesajı verdik sahaya sürdüğümüz on birle. Onlar da mesajı alıp yüklendikçe yüklendiler.

İşin ilginç yanı adamlar yoruluyor, rakip sahaya geçebilsek hataya zorlayacağız ama kendi sahamızda yan ve geri paslar yaparak adamları dinlendiriyoruz.

Tolga Ciğerci, İsmail Köybaşı, Şener, Ozan ne iş yaparsınız siz arkadaş? Hadi öne gidemiyorsunuz hiç değilse topu depin, belki ondan seker, bundan kaçar da rakip ceza sahasına düşer!

Yazık, gerçekten yazık. Atılan ilk gol ofsayt, ikinci de top muhtemelen dışarıdan çevriliyor onlar ayrı hikaye.

Ukrayna, Avrupa'nın yeni bebeği, kollamak adına her şeyi yapmaları normal ama kollamasalar ne olurdu ki?

Biz rakip kaleye gitmeyi düşünmedik.

Caner yedek, İsmail sahada, Ozi, Arda yedek, Ozan, Tolga sahada...

Olacak iş değil, Cengiz'e bir tek top atamadılar. Cenk, rakip savunmacılarla boğuşabildiği kadar boğuşmaya çalıştı, önde tüm yaptığımız bu.

Ozi ve Arda'yla başlarsın ve belki yine yenilirsin ama hiç değilse arada bir rakip ceza sahasına giderdik. Koca ilk yarıda bir kornerimiz var, bu anlaşılır bir durum değil.

Bu Şener oynuyorsa Milli Takım'da Sabri reis bin kere oynar, öne gitmeye korkan, ortaya yapamayan İsmail oynuyorsa Caner'in ölüsü oynar.

Bırakın galibiyeti bir puan bile alsak grupta işler bizim için daha iyi bir noktaya gelebilirdi… Lucescu korktu sahaya sözde savunma takımı çıkardı ve daha ilk yarıda maçı kaybettik, ikinci yarıdaki değişikliklerin filmin sonunu değiştirmesi çok zordu, hikayenin özeti bu.