Rezalet

Savaşan Konya, kendine fazla güvenen Beşiktaş'ı yendi. Hazırlık maçlarında ilk 45 dakikaları lay lay lom geçiren Beşiktaş dün Süper Kupa'da da aynı görüntüyü verdi.

Savunmanın sağında Beck, Fofana karşısında dağıldı, Quaresma'dan da beklenen destek gelmeyince Konyaspor o koridoru çok iyi kullandı.

Nitekim gol de bu kanattan başlayan atakla Traore'nin müthiş vuruşuyla geldi.

Hemen belirtelim bu golde Fabri yine kale çizgisinin 5-6 metre önündeydi ama ondan daha kusurlu olan bölgesini boş bırakan Adriano'ydu.

Maçın ikinci yarısında Konyaspor işi rölantiye almaya kalkınca Şenol hoca Beck-Caner değişikliğiyle saha içi arızaları biraz olsun düzeltti.

Cenk'in harika golüyle maç tekrar ortaya geldi. Derken sahanın en klas ismi Pepe'nin yaptığı penaltı sonucu belirledi.



Ağır bir ceza gelecek

Maç bu kadar çünkü daha feci şeyler var. Maç sırasında meşale yakıp sahaya atma özelliklerini sergileyen bazı Konyasporlu taraftarlar üç kez de sahaya girdiler.

Bunlar maç sonunda yaşanacakların habercisi gibiydi. Maalesef korkulan oldu ve düne kadar yere-göğe kadar sığdıramadığımız Konyaspor taraftarı müthiş bir sevinç yaşadıkları güne rezil bir imza attılar.

Yazık, ayıp… Maç bitmiş binlerce insan sahada, Beşiktaşlı futbolcular büyük bir risk altındalar ve kimsenin yapabileceği bir şey yok.

Daha kötüsü olabilir Beşiktaş tribünü de aşağı inebilirdi, Allah'tan onlar sağduyularını korudular. Büyük bir facia böylece teğet geçmiş oldu.

Tolgay'a saldıranlar oldu, inanılmaz çirkin ve kötü görüntülerdi.

Sezonun henüz başındayız ve Konyaspor kesinlikle ağır bir cezayla karşı karşıya kalacak.

Böyle taraftarlık olmaz olsun.