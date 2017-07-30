Savunma gevşedi VİDAlamak lazım!

Öncelikle çapraz bağları kopan Atınç kardeşime geçmiş olsun diyerek başlamalıyım. Çok üzüldüm, büyük şanssızlık.

Bu noktada sezon başı yüklemelerine bir kez daha dikkat çekmek ve Denizli dönemini hatırlatmak istiyorum. Denizli de sezon başı kampını 40 derece sıcakta yapmış ve o sezon Beşiktaş sakatlıklardan belini doğrultamamıştı. Bu sezona bakıyoruz hazırlıklar İstanbul'un sıcağında başladı, Çin'de devam etti ve şimdi de İspanya'nın yakıcı sıcaklarında sürüyor.

Yıllarca Avusturya dağlarına gidip temizhava bol gıda üçlemesiyle 19-20 derecelik sıcak ortalamalarında yapılan kamplar doğruysa bu şimdi yapılan yanlış. İnşAllah korkulan olmaz ve Denizli'nin ikinci yılındaki gibi sakatlıklar ard arda gelmez.

Geçelim şu ana kadar izlediğimiz takımın en önemli sıkıntısına;Beşiktaş savunması gevşek. Bu çok açık, net, kesin. Pepe gelince bazı sorunları çözer elbet ama yetmez.

Bu savunmayı VİDAlamak lazım… Rakamlar ortada; Kartal şu ana kadar oynadığı dört hazırlık maçında 12 gol yedi!

Rakiplerden biri Bundesliga'dan Schalke idi, diğerleri Hollanda ve İspanya ikinci liginden F.Sittard ve Real Volladoid, fark yediği rakip ise La Liga'nın sıradan takımı Las Palmas…



Bu kez hata yapmamalı

Bu maçlarda ideal 11 sahaya çıkmadı bunun farkındayım ama her ne olursa olsun Beşiktaş ortaya böyle bir görüntü koymamalıydı. Orta sahada Atiba dışında istikrar gösteren yok, savunmayı asıl yıpratan da bu. Süper Kupa'ya kadar ideal 11 en azından bir kez sahaya çıkmalı. Pepe oynatılmalı ve takıma katılımı hızlandırılmalı.

Geçen sene Süper Kupa'da bir tek yeni transfer oynatmayan Şenol hoca aynı hatayı bu kez yapmamalı.

Bu bakışla, Real Sociedad maçı Beşiktaş'ın sezon öncesi gerçek durumunu görmemiz için bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum.

Pepe zaten hazır, tay gibi maşallah.

Daha fazla tribünde bekletmek faydadan çok zarar getirir. En azından benim düşümce böyle.

Şenol hoca tecrübeli bir teknik adam, gereğini yapacaktır ve Süper Kupa'da iyi bir Beşiktaş sahne alacaktır. Umalım ki, öyle olsun.