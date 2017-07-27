 Milli uyarı – Turgay Demir – Fotomaç
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HEPSİ
    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Milli uyarı

    Fatih Terim'in A Milli Takım'daki dönemi karanlık sıkıntılı ve ay-yıldıza yakışmayan olaylarla doluydu.
    Birbirine silah çeken oyuncular mı istersiniz, maç sırasında stadı terk edip giden kaleciler mi? 500 bin euro primi beğenmeyen futbolcularımız da oldu bu süreçte. Kebapçı problemini kavgayla çözmeye çalışan bir de teknik direktörümüz vardı...
    Artık sinema bitti gelecek programda ne var onun peşindeyiz. Meraklısı çok bu koltuğun çünkü kendin gelirken yanında 20 kişilik bir ekip getirme şansın da var. Bildiğin ağa gibi olursun...
    Ama dikkat etmek lazım; filmin sonunda Züğürt Ağa olmak da var.
    Terim'i kibiri bu noktaya getirdi.
    Ne kebapçı arkadaştır işi bitiren ne de Rüştü kardeşim!
    Burası Milli Takım, o koltuğa oturan da dikkatli olacak, o şanlı formayı giyen futbolcu da.

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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