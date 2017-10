Bu takıma ne oldu?

Beşiktaş 90 dakika istediği ortaya koyamazken son dakikada yenen gol, maçın uzatma dakikalarında gelen beraberlik; Negredo ve Quaresma ile uzatma dakikalarında kaçanlar, ahlar vahlar arasında maç berabere bitti. Sonuç liderden 8 puan uzaksın!

Açık ve net söylemek gerekirse; Beşiktaş maalesef 4 haftadır çok yetersiz bir oyun ortaya koyuyor. Transfer dönemi tam bir fiyaskoyla geçmiş; Medel, Negredo, Mitrovic gibi transferlerle Şenol Güneş ne yapsın arkadaş!

Beşiktaş belki de Vodafone Park kurulduğundan bu yana Napoli'nin dışında bu kadar iyi pas trafiği iyi olan bir takımla karşılaşmamıştı.

Başakşehirspor ilk devrede orta sahayı Emre Belözoğlu'nun organizasyonunda daha iyi kullandı. Beşiktaş'ın Başakşehir'in pas trafiğini kesmesi gerekiyordu ki bunun için bence Emre'ye baskı şarttı. Beşiktaş için işin kötüsü;

Emre'nin karşısında Talisca'nın refakatçi gibi dolaşmasıydı.



Helal olsun Atiba'ya

Beşiktaş'ın son iki sezondur en iyi bölgesi kanatlar iyi çalışmadı. Başakşehirspor özellikle Quaresma'nın her topla buluşmasında en az 2 veya 3 futbolcu ile baskı yaptı.

Lens kötü performansıyla Babel'i arattı.

Doğrusu bu ya; Ryan Babel'in büyük gücü...

Güneş 60. dakikaya kadar bekledi.

İlk hamlesi Lens'in yerine Oğuzhan ikinci hamlesi de son 15 dakikada Talisca'yı çıkarıp Negredo'yu alarak çift forvete dönmesiydi.

Avcı da Kerim Frei hamlesiyle bu değişikliklere karşılık verdi. Güneş belli ki 3 puana odaklanmıştı. Bu satranç oyununda Avcı'nın da 3 puan istemesi takdire şayan!

Beşiktaş'ın oyununda Atiba Hutchinson inanılmaz bir performans gösterdi. belki bu sezonun en iyi Atiba'sıydı.

Kartal yürekli Atiba'nın aldığı her para helal olsun. Sonuç olarak Beşiktaş dünkü beraberlikle Süper Lig'deki yarıştan uzaklaşıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı artık ligde de görmek istiyor.

Beşiktaşlı futbolcuların sinirlilik halleri bu kutsal formayı taşıyanlara yakışmıyor.

Caner Erkin sen de biraz kendine dikkat et!



Taraftarlar, lig yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki performansını ligde de görmek istiyor