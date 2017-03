Güneş’li günler göreceğiz

Bilhassa Avrupa'dan ülkemize karşı sistemli olarak sergilenen çirkin tavırlara en güzel cevabı Beşiktaş sahada verdi. Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Yunanistan'ın en önemli takımı Olympiakos'u 1-1 ve 4-1'lik skorlarla geçen Beşiktaş, tüm ülkemize büyük sevinç yaşattığı gibi Avrupa'ya önemli bir mesaj verdi.

D. Kiev maçında da o hezimetin yaşanmasının en büyük nedenlerinden biri de Aboubakar'ın oyundan atılmasıydı. Olympiakos maçında da öyle bir saçma sapan bir şey yaptı ki; hepimize şok yaşattı. Aboubakar'ın kiralık mı yoksa bonservisiyle mi alındığı açıklanmadı. 10 milyon euro'ya bonservisinin alındığını duymuştum. İçim ısınmadı ama içgüdülerimde haklı çıktım.

İkinci kırılma noktası da değerli kardeşim Şenol Güneş'in Necip'i ve daha sonra da Cenk'i oyuna almasıydı. Oğlum Necip, sağ bek oynarsın sesin çıkmaz, stoperde sahanın en iyisisin, bu sefer destan yazdın.

Müthiş enerjinle oyunun hakimiyetinin Beşiktaş'a geçmesini sağladın. Ama nedense altyapımızdan yetişen oyunculara başta taraftarlarımız olmak üzere destek vermedikleri gibi köstek oluyorlar.

BEFAM orijinli Necip ve Atınç görev verildiği zaman tüm güçleriyle can siperhane oynuyorlar. Şenol Güneş yaptığı değişikliklerle skoru 4-1'e getirdi, cefakar taraftarlarımız mutlu oldu. Emeği geçen, gollerden sonra sirtaki çalan, hatta "Barcelona ve PSG zaferlerin hatırlatan" anonsçu arkadaşı ve bu fikri veren yönetici arkadaşları kutluyorum.

O kadar sevindim ki; her zamanki kimliğimle twitter'dan forma hediyeleri yaptım. Stockholm'daki finale 10 Beşiktaşlıyı finale götüreceğim.

Özetle Beşiktaşımız hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de lig şampiyonluk yolunda favori gösteriliyor. Temennim; ikisi de gerçekleşir, Güneş'li günler devam eder. Burada en büyük payı da eğitimci, dürüst, çalışkan Şenol Güneş'e vermek lazım. sevgili kardeşimi de can-ı gönülden kutluyorum.



TAM DESTEK ZAMANI

Şenol Güneş'in en büyük özelliklerinden biri, düşüş gösteren futbolcuları yeniden futbola kazandırması...

Cordoba'dan sonra Beşiktaş Fabri ile çok iyi bir kaleci kazandı. İnşallah böyle devam eder. Bu maçta da gereksiz bir çıkış yaptı ama eminim ki Şenol Güneş kendisini uyaracaktır.

Tosic'i zaman zaman tenkit ediyoruz ama Olympiakos maçında o da müthiş performans gösterdi. Dikkat ederseniz, kulübün idare tarzındaki yanlışlara hiç yer vermiyorum.

Söylemek ve yazmak istediğim çok şey var ama şimdilik bunlara değinmeyeceğim.

Şenol Güneş'in işi gerçekten çok zor.

Quaresma ufak da olsa bazı problemler yaşatıyor. Fakat Şenol hoca bunun da üstesinden geliyor. Ben inanıyorum ki; Güneş, Aboubakar'ı sezon sonuna kadar idare edecek.

Mitrovic, Türk futbolunun ekonomik krizi olmasına rağmen büyük rakamlarla transfer edildi. Şimdilik izlenimim onun vasat bir futbolcu olduğu yönünde. Dileğim onun aşama yapması çünkü modern futbolda stoperler hem oyun kuruyorlar hem de bir sezonda en azından 4-5 gol buluyorlar.

İzleyip göreceğiz.

Daha iyi bir Talisca, Beşiktaş'a büyük güç katar. Her maçta sahanın yıldızı olan Atiba'nın yanında orta sahada Necip'e daha çok yer verilmeli. Sahanın her yerinde oynayan bir oyuncuya takımın ihtiyacı var.

Oğuzhan biraz kıpırdadı ama iki vites daha yukarıya çıkmalı. "Oğuzhan'ı Arsenal istiyor" balon haberlerine inanmıyorum.

Oğuzhan'ı izlemeye geliyorlarsa da aynı uçakla geri dönüyorlardır. Haydi Oğuzhan top sende artık, göster kendini!

Gökhan Gönül görevini her zamanki gibi yaparken Adriano'yu son hafta haftalarda çok beğeniyorum. Ama Atiba Beşiktaş'ın kalbi. Bir ön libero hiç mi hata yapmaz, her topu düzgün kullanıyor. Bize düşen Atiba'ya "maşallah" demek.

Artık net olarak görüldü ki, şampiyonluk yarışı Beşiktaş ile Başakşehir ile arasında geçecek. Başakşehir iyi bir kaleci, tecrübeli futbolcuları, genç isimleri Cengiz ve İrfan gibi genç yetenekleriyle çok iyi bir takım. Kulübün para sorunu yok. Abdullah Avcı tam bir istikrar sembolü. Seyirci baskısı da yok, taraftarı da yok.

Bence Beşiktaş'la olan yarışında nefesi yetmeyecektir. Ama Beşiktaş'la el le Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edeceklerdir. Kalın sağlıcakla...