Atamazsan!

Bursaspor, Sivas'ta "kazanamıyorsan kaybetme" dedi ve gol atamayınca, 1 puanla yetinmek durumunda kaldı.

Böylece ligde beraberliği olmayan 2 takım, 9. haftada ilk defa 1 puanla tanıştı ve bu sezon ilk kez bir maç golsüz bitti!

Osmanlı'yı 3-1 yendiği geçen haftada ilk kez uyguladığı 3-5-2 sistemini Sivas'ta da denedi Le Guen.

Kadroda, sadece cezalı Kembo yerine Delarge vardı.

Timsah, son 2 maçını kazanan Sivas önünde hücumda beklenen üretkenliği gösteremedi.

Sivas'ın hücumlarında 5'li savunmaya dönen yeşil-beyazlı ekipte, Rybalka, Bifouma ve Kone'nin etkili ataklarına kaleci Harun izin vermedi.

Ligde beraberliği olmayan 2 takımın mücadelesinde, Bursaspor, ilk devrede sadece Delarge'ın kafasıyla gole yaklaştı.



Ah Batalla ah...

İkinci yarıda Delarge ve Batalla ile net gollük pozisyonları değerlendiremeyen Bursaspor, Sivas'ın organize ataklarını son anda önlemeyi başardı.

Hele kale ağzından kaptan Batalla'nın kaçırdığı o gol, maçın kırılma anı oldu.

Delarge, hücumda 2. forvet anlamında bekleneni veremedi. Kembo, cezasını tamamladıktan sonra Antalya karşılaşmasında 11'e dönecek gibi görünüyor. Kubilay ve Furkan hamleleri oyuna biraz hareket getirse de, Timsah ani atak silahını istediği gibi uygulayamadı.

Pozisyonu ve kalitesi düşük mücadelede yeşil-beyazlılar, golü bulsa maçı 1-0 alıp gelebilirdi. Deplasmanda 1 puan da kötü sayılmaz!