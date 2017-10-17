Muhteşem dönüş

Ligde son 2 haftayı puansız geçen Bursaspor, ilkleri yaşandığı gecede müthiş bir geri dönüşe imza attı. Le Guen, evinde Osmanlı önünde sistem sistem değişikliğine gitti ve 3-5-2'yi denedi.

Savunmayı Ertuğrul, Ekong ve Titi'den kuran Fransız teknik adam, Badu'nun yerine Jorquera'yı 11'e monte ederken, kanatları Aziz ve Barış'a emanet etti. Kembo-Ekoko ise Stancu'yu forvette ikiledi. Stancu'nun golünden 8 dakika sonra Batalla'nın nefis ortasında Nijeryalı ön libero, asistten sonra ligdeki ilk golünü de atarak Timsah'ı 2-1 öne geçirdi.



Çakır'dan 'ağır' karar

Bursaspor, atak futboluyla 23-38 arası 15 dakikadaki geriden gelip üstünlüğe ulaşmayı başardı.

İkinci yarıda Kembo-Ekoko'ya çok ağır bir kararla Cüneyt Çakır, doğrudan kırmızı gösterdi.

Son 28 dakika 10 kişi oynayan Timsah, iyi kapandı ve ders olarak okutulacak kalitede bir karşı atakta 3. golü de buldu. Kafası sarılı olarak 76 dakika oynayan Batalla'nın 2. asistinde Aziz'in ligde attığı ilk ve de nefis bazukayla Timsah derin bir nefes aldı.

Evindeki 3. galibiyetini de 3'er golle elde eden Bursaspor, takım oyunuyla ve organize attığı gollerle 1-0'ın üstesinden gelip ayağa kalkmayı başardı.

Timsah'ta, 16 golü 8 farklı futbolcunun gol atması da çok önemli bir detay oldu.