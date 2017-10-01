Hatalar zinciri

Kayseri'de çok kötü oynayan Bursaspor, bariz zincirleme hataların faturasını pahalıya ödedi. Sakat olan Batalla'nın yokluğunda Le Guen, bu sezon ilk kez 4-4-2'ye döndü. Fransız Hoca, Stancu ve Deniz ile çift forvete geçerek, 10 numarasız sistemi denedi. Ancak Bursaspor, Kayseri'de oyuna çok tutuk başladı ve ayağında hiç top tutamadı. Öyle ki, 25. dakikada topla oynama oranı yüzde 75'e yüzde 25 ile Kayserispor lehineydi.

8 numarada Badu, oyuna hiç ağırlığını koyamadı. Pasları etkisizdi. Kanatlardan Delarge ve Kembo beklenen ortaları kesemedi.

Kayseri ilk devrede biraz daha dikkatli olsa ve kalede Harun olmasa fark açılabilirdi.

Deniz hücumda topları ezince Timsah net pozisyona girmekte zorlandı.

Timsah, duran toptan beraberliği sağladı.

Stancu'nun kornerinde Ekong, tıpkı Malatya'da olduğu gibi yine ağları havalandırdı.



Geç kalan hamleler

Le Guen, devrede Kembo'nun yerine Furkan Soyalp'i 10 numaraya koyup, Deniz'i sol kanada gönderdi ve 4-2- 3-1 düzenine döndü. Fakat hücumda yine yokları oynadı yeşil-beyazlılar... Le Guen, Delarge'ın yerine Yusuf Erdoğan'ı sokmakta geç kalırken, defans da Kana Bıyık'ın kafa golüne seyirci kaldı.

Bursaspor'da son 14'te Jorquera'nın girmesi de geç kalan bir hamleydi. Zira Batalla yokken, neden Jorquera ile başlamadığını ve çift forvet fantezisi yaptığını açıkçası anlayamadım.

Beraberlik ararken, 87'de Jorquera ve sağ beke geçen Badu'nun zincirleme hataları sonucunda; bu sezon ilk kalesinde 3 gol birden gören Bursaspor, ilk defa 2 farklı yenildi.

Deniz Yılmaz'ın formsuz oyununa rağmen, 90 dakika sahada kalmasına ise hiç anlam veremedim.

Bakalım, Fransız teknik adam, milli arada bu hataları nasıl düzeltecek?