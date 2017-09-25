Üstüne yatarsan!

Son 2 maçını 7 gol atarak kazanan Bursaspor, yenilgisiz lider Galatasaray'a sonradan teslim olarak büyük bir fırsatı kaçırdı.

45 bin kişilik yeni statta, 32 bin 677 taraftar önünde oynanan mücadelede;

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Bursaspor taraftarı da takımını yenen gollere kadar çok iyi destekledi.

Fransız teknik adam Paul Le Guen, Malatya'da 4 atan kadroyu bozmazken, Timsah, oyuna çok iştahlı ve ofansif bir anlayışla başladı.

Nitekim Delarge, Kembo'nun getirip ortaladı topta, Fernandı'dan seken topu ağlara gönderdi.

Kongolu kanat oyuncusu, 5. maçında 4. golüne imza attı.

Kaleci Harun 2 müthiş kurtarışla devrenin 1-0 bitmesinde başrolü oynarken, Stancu 2 net pozisyonda Muslera'yı geçemedi.

İkinci yarıda Bursaspor, sağlı sollu gelen etkili Galatasaray karşısında savunmada kalıp, ani ataklarla 2. golü bulmayı amaçladı.

Ancak Stancu ve Batalla dışında pozisyon bulmakta zorlandı.

Tudor, 2 bekini çıkarıp 2 ofansif isim Yasin ve Feghouli'yi 64'te sokup, savunmada büyük risk aldı.

Baskıyı kıramazsan...

Timsah, bu yoğun baskıyı; ayağa paslarla çıkıp kıramayınca, 73'te Harun'un yumrukladığı topta ceza sahası dışından yediği golle beraberliğe düştü.

81'de Tolga Ciğerci'nin ceza yayından attığı gole seyirci kalan Bursaspor, topu bu kadar çok rakibine bırakıp, 1-0'ı korumaya çalışmanın faturasını çok pahalıya ödedi.

Sahasındaki 3. maçta ilk yenilgiyi tattı.

Evinde rakibine 20 şut attırırsan, puan alman zaten zor olur.

Bursaspor'un sakatlanan Barış dışında, beraberlik golüne kadar hamle yapmaması da dikkat çekiciydi.

Sonuçta, Bursaspor, zirveye 1 puan farkla ortak olma şansını kullanamadı.

Ancak bu taraftar takımına sahip çıkmaya devam ederse, Bursaspor, eksiklerini gidermesi halinde, üst sıraları zorlamaya devam eder