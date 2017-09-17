 Bursa farkı! – Serkan Yetişmişoğlu – Fotomaç
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Bursa farkı!

    deplasmanından puan çıkaramayan Bursaspor, 'yeni'lerin maçında Yeni Malatya'yı ezdi geçti. Süper Lig'e çıkınca kadrosuna 17 yeni isim katan Yeni Malatyaspor, yeni stadın açılışında, 2 gün önce görevinden istifa eden Ertuğrul Sağlam'ın yerine Sportif Direktör yönetiminde sahaya çıktı. Ancak ilk 75 dakika hücumda organize olamadılar.

    Akhisar'ı 3-0'la geçen 11'i bozmayan Le Guen, atak futbolunu çok iyi uyguladı. Savunmada ve hücumda 75 dakika güzel bir oyun sergileyen Timsah, adeta gol şov yaptı.

    Batalla'nın kornerinde Ekong'un attığı; "sezonun ilk duran top golüyle" perdeyi açan Bursaspor, devre sonunda farkı 2'ye çıkardı. Badu'nun nefis aşırtma asistinde Batalla, arkaya sızıp köşeye nefis plaseledi. Arjantinli maestro, ligde 3 gole ulaşırken, ilk golün de hazırlayıcısı oldu. İkinci yarının başında Jires Kembo ile ceza sahasından tabelayı 3-0'a taşıyan Bursaspor, 60'ta Batalla ve Kembo'nun yerine Bilal ve Yusuf Erdoğan hamlelerini yaptı.

    Stancu 63'te 4-0 yaptı. Rumen forvet, geçen haftaki golünün neredeyse kopyasını kaydetti. Fakat ilginçtir, son 15 dakikada adeta duran Bursaspor, Malatya'nın üst üste ataklarında 4 dakikada kalesinde 2 gol birden gördü.
    Yeşil-beyazlılar, 4-0'dan sonraki bu bariz düşüşü ve defans hatalarını çok iyi sorgulamalı! Timsah, bu sezon; ilk deplasman galibiyetine, ilk kez 4 gole ulaşarak imza atarken, 5 haftada 9 puanla çıkışını sürdürdü.Bu galibiyet, evindeki Galatasaray maçı öncesi Bursaspor için büyük moral buldu.

    • Serkan Yetişmişoğlu Serkan Yetişmişoğlu
      1. 17 Eylül 2017, Pazar
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