Bursa farkı!

deplasmanından puan çıkaramayan Bursaspor, 'yeni'lerin maçında Yeni Malatya'yı ezdi geçti. Süper Lig'e çıkınca kadrosuna 17 yeni isim katan Yeni Malatyaspor, yeni stadın açılışında, 2 gün önce görevinden istifa eden Ertuğrul Sağlam'ın yerine Sportif Direktör yönetiminde sahaya çıktı. Ancak ilk 75 dakika hücumda organize olamadılar.



Akhisar'ı 3-0'la geçen 11'i bozmayan Le Guen, atak futbolunu çok iyi uyguladı. Savunmada ve hücumda 75 dakika güzel bir oyun sergileyen Timsah, adeta gol şov yaptı.



Batalla'nın kornerinde Ekong'un attığı; "sezonun ilk duran top golüyle" perdeyi açan Bursaspor, devre sonunda farkı 2'ye çıkardı. Badu'nun nefis aşırtma asistinde Batalla, arkaya sızıp köşeye nefis plaseledi. Arjantinli maestro, ligde 3 gole ulaşırken, ilk golün de hazırlayıcısı oldu. İkinci yarının başında Jires Kembo ile ceza sahasından tabelayı 3-0'a taşıyan Bursaspor, 60'ta Batalla ve Kembo'nun yerine Bilal ve Yusuf Erdoğan hamlelerini yaptı.



Stancu 63'te 4-0 yaptı. Rumen forvet, geçen haftaki golünün neredeyse kopyasını kaydetti. Fakat ilginçtir, son 15 dakikada adeta duran Bursaspor, Malatya'nın üst üste ataklarında 4 dakikada kalesinde 2 gol birden gördü.

Yeşil-beyazlılar, 4-0'dan sonraki bu bariz düşüşü ve defans hatalarını çok iyi sorgulamalı! Timsah, bu sezon; ilk deplasman galibiyetine, ilk kez 4 gole ulaşarak imza atarken, 5 haftada 9 puanla çıkışını sürdürdü.Bu galibiyet, evindeki Galatasaray maçı öncesi Bursaspor için büyük moral buldu.