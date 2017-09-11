Bursaspor patladı

Milli arada kadrosunu Yusuf Erdoğan'la güçlendirerek transferi kapatan Bursaspor, evinde ilk 3 haftanın yenilgisiz ekibi Akhisar'a resmen patladı.

Belediye Stadı'nda 20 bin taraftarının desteğiyle oynayan yeşil-beyazlı takımda Kembo Ekoko, ilk kez 11'de sol kanatta başlarken, Stancu santrforda, Delarge sağ açıkta gol aradı.

Son gün transferi Yusuf Erdoğan ise kulübedeydi.

Kontrollü başlayan ilk devrede Timsah, ceza sahasına kadar iyi gelmesine rağmen, final paslarında etkili olamayınca net pozisyon üretmekte zorlandı.

Nitekim Bursaspor, koskoca 45 dakikada Batalla'nın son dakikada yan direkte patlayan uzaktan şutu dışında;

6'da 0 (sıfır) isabetli şutla oynadı.

Devre biterken Tangocu Kaptan'ın kafası yan direği sıyırınca ilk yarıda gol çıkmadı. İkinci yarının başında Harun'un çıkardığı 2. golden sonra Timsah, hücumda canlandı.



Forvet hattı coştu

İlk isabetli şutunu 50'de Badu ile bulan Bursaspor, aynı dakikada Titi'nin asistinde Batalla'nın kafa golüyle şeytanın bacağını kırdı. 1,69'luk Süper Bücür, yine kafasını kullandı!

66'da Ekoko'nun çaldığı topta, fişek gibi fırlayıp kaleciyi de çalımlayan Delarge, 3. maçında 3. golünü attı.

Le Guen, Delarge'ı alkışlatıp Yusuf Erdoğan'ı son 22'de taraftarıyla tanıştırdı!

Stancu da Kembo'nun 2. asistinde ceza çizgisinden nefis vurarak topu tavana astı ve ligdeki ilk golünü attı.

Böylece Batalla ve 3'lü forvet hattı görevini yaptı. Harun ise tam 5 mutlak golü kurtarıp kalesinde devleşti.

2. yarıda bambaşka bir performans sergileyen Timsah, Akhisar'ın namağlup unvanını silerek, evinde 2'de 2 yaptı.