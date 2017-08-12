Çok acil 2 kanat!

Kadrosuna defans ve orta saha ağırlıklı 6 transfer yapan Bursaspor, Le Guen yönetimindeki ilk sınavına kanatsız çıkınca, sezona hüsranla başladı.

2 aylık transfer sürecinde, önceki gün imza atan Osmanlısporlu Delarge'ı saymazsak, kanat oyuncusu alamayan yeşil-beyazlılar, bilindik isimler Deniz ve John ile santrafor Stancu'yu beslemeyi planlamıştı.

Ancak bu sistem tutmadı; tutamazdı da...

Ortada; 2 Afrikalı Agu ve Badu, çok çalışsa da, takıma henüz tam adapte olmuş değiller.

Porto'dan kiralanan Nijeryalı ön libero Agu, salı günü imzaladı ve 2,5 günlük idmanla 11'de çıktı. Ganalı 8 numara Badu da 1 haftalık çalışmayla kadroya girdi. Tek ilaçları zaman...

Kanatlara transfer yapılmasını 2 aydır hasretle bekleyen Bursaspor camiası, bu beklentileri şimdilik(!) boşa çıkınca, hücumda "uçan-kaçan" bir takım olma şansını da erteledi!

Ancak Başakşehir'in ayağa paslarla ceza sahasına girmesine engel olamayan Timsah, Elia'nın ceza sahadından golüne engel olamadı. Devreyi 2'de 0 şutla; isabetsiz ve 1-0 yenik kapatan Bursaspor'da, kaleci Harun'un hatası sonrası Adebayor'un şutunu Ekong çizgiden çıkarmasa maç daha 54'te kopacaktı!



1 puan iyidir mantığı

Kulübede Jorquera dışında tabelayı değiştirecek adam sıkıntısı olunca, Le Guen 65 dakika değişiklik yapmadı. Daha hazır ve daha geniş bir kadroya sahip olan Başakşehir, Sevilla sınavı öncesi 2'yi bulmak için hücumda Tunay Torun ve Cikalleshi hamleleri yaparken, Bursaspor, "önce savunmayı sağlam tutayım. 1 puan iyidir" mantığıyla oynadı.

Ancak hücumda Deniz'in yandan aut ve Kubilay'ın dokunamadığı top dışında Bursaspor, kaleye ilk ve tek isabetli şutunu 88d' e Furkan Soyalp ile atarak bitirdi! Artık gerisini siz düşünün! Bu maç; Timsah'a "çok acil" koduyla 2 kanat oyuncusu, hatta bir de gol vuruşu iyi olan bir santraforun şart olduğunu çok net ortaya koydu!