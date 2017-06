Le Guen dopingi!

Bursaspor'a 2 yıllık imza atan Paul Le Guen, Bursa'da müthiş bir hava estirdi. Gelişi adeta Bursa'ya doping etkisi yaptı! Peki, nasıl bir teknik adamdı? İngilizlerin "body language" dedikleri sosyolojik açıdan "vücut dili" acaba bize neler anlatıyordu? İşte Le Guen'e bu açıdan bakmaya çalıştım.

İlk tespitim: Alçakgönüllü ve samimi olduğuydu. Şark hizmetine gelip de her şeye tepeden bakan, zor beğenen bir Avrupalı gibi değildi! Didaktik bir görüntü çizmedi, hiç ego yapmadı.

Medyanın tüm sorularına mümkün olduğunca açık yüreklilikle yanıt verdi.

Özlüce'de salonu dolduran 200'e yakın taraftar önünde hiç tribüne oynamadı.

Soru-cevap kısmında, soruyu soran gazeteciyle göz teması kurarak konuştu.

Geride kalan sezonda 1 yıl boyunca Fransa Ligi'ni yorumlayan Le Guen, "masanın her iki tarafında da" oturan biri olarak, her iki tarafı da özümsemiş. Gazetecilere;

"Sizinle uyum içinde çalışacağıma inanıyorum" demesi... Taraftara "çıktığımız bu yolda size güveniyorum" şeklinde seslenmesi, "takım oyununa" inandığının en somut göstergesiydi. "Anahtar kelime birlik" ifadesiyle camiaya kenetlenme mesajı verdi. Yeşil-beyazlı camia ise tek kelimeyle Le Guen ile moral buldu...