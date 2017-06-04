Hayata dönüş!

Bursaspor, tarihi kader maçında Karadeniz'de adeta küllerinden yeniden doğdu ve ligde kaldı. Tek çare kazanmaktı.

Timsah kendi göbeğini kendisi kesmeliydi.

2 bin coşkulu taraftarın büyük desteğiyle oyuna hırslı ve istekli başlayan Bursaspor, mücadelede ilk yarıda 9 şut ve 3 net pozisyon buldu, ancak bir türlü golü atamadı.

İkinci yarıda Sercan hamlesiyle hücumda hareketlenen Timsah, Rodallega'dan yediği gole rağmen yıkılmadı. 5 dakika sonra Sercan'ın asistinde Jorquera ile umut tazeledi. Bilal'in girmesiyle orta sahada hakimiyeti ele geçiren Bursaspor, Stancu'nun pasında Batalla'nın tarihi golüyle hayata döndü.

5 hafta sonra kazanan Timsah, korkulu rüyalar gördüğü ligin son haftasında "ben yıkılmadım, ayaktayım" mesajını dosta düşmana verdi. Umarım ders alınır.