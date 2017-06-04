 Hayata dönüş! – Serkan Yetişmişoğlu – Fotomaç
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HEPSİ
    04 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hayata dönüş!

    Bursaspor, tarihi kader maçında Karadeniz'de adeta küllerinden yeniden doğdu ve ligde kaldı. Tek çare kazanmaktı.
    Timsah kendi göbeğini kendisi kesmeliydi.
    2 bin coşkulu taraftarın büyük desteğiyle oyuna hırslı ve istekli başlayan Bursaspor, mücadelede ilk yarıda 9 şut ve 3 net pozisyon buldu, ancak bir türlü golü atamadı.
    İkinci yarıda Sercan hamlesiyle hücumda hareketlenen Timsah, Rodallega'dan yediği gole rağmen yıkılmadı. 5 dakika sonra Sercan'ın asistinde Jorquera ile umut tazeledi. Bilal'in girmesiyle orta sahada hakimiyeti ele geçiren Bursaspor, Stancu'nun pasında Batalla'nın tarihi golüyle hayata döndü.
    5 hafta sonra kazanan Timsah, korkulu rüyalar gördüğü ligin son haftasında "ben yıkılmadım, ayaktayım" mesajını dosta düşmana verdi. Umarım ders alınır.

    • Serkan Yetişmişoğlu Serkan Yetişmişoğlu
      1. 04 Haziran 2017, Pazar
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