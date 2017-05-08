Plaka tamam: 16!

Bursaspor, son yıllarda hiç bu kadar rezil olmamıştı!

Son 14 maçta sadece 2 galibiyet ve 8 puan alabilen Bursaspor, Mutlu Topçu'nun yerine 5 maçlığına göreve getirilen Altyapı Sorumlusu Adnan Örnek yönetiminde ilk sınavına Rize'de çıktı.

Ama yine hezimete uğradı!

Ateşten gömleği sırtına geçiren 52 yaşındaki teknik adam, sakat Batalla ve Ertuğrul ile cezalı Faty'nin yokluğunda, Bilal Kısa'yı 10 numaraya, Şamil'i de ön liberoya koydu.

Rize taraftarı, bir gün önce Kayseri'nin kazanmasıyla, umudunu iyice yitirmiş ve stadı boş bırakmıştı.

Ancak daha önceki 2 maçta 10 gol yiyen Bursaspor, teknik adam değişikliğine rağmen, hiçbir reaksiyon veremedi.

Sahada hayalet gibi gezindiler!

Maça çıkan 11, ligde kalması mucizelere bağlı Rize'den daha ilk devrede 4 gol birden yiyorsa, daha başka ne denebilir ki?

Bursaspor, ligin 2. yarısında resmen "çöküşü" yaşıyor!

İlk devrede toplanan 27 puan olmasa yeşil-beyazlılar, resmen dibe çakılacakmış!

Yönetimin alacaklarını maçtan 2 gün önce ödediği futbolcular, bir büyük ayıba daha imza attılar!



Tarihi tersten yazdılar

Şampiyon apoletli bir takım; 7 yılda nasıl olur da böyle dip yapabilir?

Son 3 maçta 16 gol yemeyi kim nasıl anlatabilir?

Zaten Bursaspor, 54 yıllık tarihinde ilk defa üst üste 5+5+6 gol yiyerek yine tarih yazdı!

3 tarihi(!) maçta toplam 16 gol yiyerek, plakayı buldu!

İnsanda biraz utanma olur!

Unutulmamalı ki, bu camia, "tarihi tersten yazanları" asla unutmaz!

Deniz Yılmaz'ın maç öncesi süresiz kadro dışı bırakıldığını öğrendik.

Neye yarar ki?

Oyuncular, kafalarında sezonu bitireli haftalar olmuş.

...Ve Bursaspor, son 15 maçta 11. mağlubiyetini aldı!

Artık sözün bittiği yerdeyiz..!