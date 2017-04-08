İlaç gibi!..

Son 11 maçta sadece 5 puan toplayabilen Bursaspor, "dönüm maçı" gözüyle baktığı randevuda, Karabük'ü farklı geçerek moral buldu. 5 sakat; Stancu, Boban Jovic, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal'ın yokluğuna maçtan 1 gün önce Deniz Yılmaz'ın da omzundan sakatlığı eklenince, Bursaspor'un hücum hattındaki alternatif sıkıntısı zirve yaptı. Üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle öz güven kaybına uğrayan Timsah, resmen oksijen çadırından çıktı. Mutlu Topçu, forvet hattını, Sercan, Batalla, John ve Kubilay'dan kurdu. Oyuna çok iştahlı, tempolu ve üretken başlayan Bursaspor, Sercan ve Batalla ile ilk 9 dakikada 2 net pozisyonu kaçırdı.



Ertuğrul'un golü güme gitti

Ertuğrul Ersoy'un ağlara giden şutunda, top Kubilay'a çarpmamasına rağmen, yardımcı Serkan Çimen'in hatalı bayrağı sonucu, bariz gol resmen güme gitti! Ardından Pablo Batalla kale ağzından dokunamayınca, devre golsüz kapandı. İkinci yarıdaki baskılı oyun nihayet 57'de golü getirdi. Merter'in kafa pasında Dany'nin hatasını affetmeyen Kubilay, 10 haftalık gol hasretine son verdi. 1997'li Ümit Milli pivotsantrafor Kanatsızkuş, ligde 6. golüne imza attı. Günün flaş ismi Sercan Yıldırım, takipçiliği sonucu topu kaleci Ahmet Şahin'den söküp attığı golle ödülünü aldı ve özlenen Timsah yürüyüşünü yaptı. 90+3'te Erdem Özgenç'in penaltısıyla üç haftalık galibiyet özlemini dindiren Timsah, resmen hayat buldu. 12 haftada 2. kez 3 puan kazanan Bursaspor, Kardemir Karabük'ü geçerken, lige verilen araya da moralli girdi. Bu farklı skor; Timsah Arena'da 8 bin taraftarının desteğini arkasına alan Bursaspor'a gerçekten ilaç gibi geldi.