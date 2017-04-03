 Nereye böyle? – Serkan Yetişmişoğlu – Fotomaç
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HEPSİ
    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Nereye böyle?

    Ligde 2 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve tam 162 gündür (8 maçtır) deplasmanda kazanamayan Bursaspor, Konya'da bu hasreti 3 haftaya çıkardı.
    Teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde Konya sınavına kadar 6 maçta 5 puan toplayabilen Bursaspor, cepten yemeyi sürdürüyor.
    Timsah, oyuna tutuk başladı. Kısır geçen ilk devrede, daha 9'da Aziz'in uzaklaştırmadığı topta, Skubic gelişine vurarak kaleci Harun'u avladı.
    Zaten karşılıklı 1'er şutun atıldığı, kalitesiz ilk 45 dakika bu tek golle kapandı.
    İkinci yarıda Aziz Behich yakından kaleciyi nişanlarken, Sercan ve Deniz de uygun pozisyonda topları auta attı.
    O golleri atamazsan, puan alamazsın!
    Sağlı sollu ortalarda isabet bulmakta zorlanan yeşil-beyazlılar, Sercan ve Kubilay hamleleriyle hücumda hareketlenmesine rağmen, bir türlü son vuruşlarda başarılı olamadı.
    Konya 82'de maçı koparan golü atınca umutlar da tükendi.
    Son 11 maçta 1 galibiyet ve sadece 5 puan alan Bursaspor, kan kaybetmeye ve taraftarını fıtık etmeye devam ediyor!
    Kalan 8 maç; adeta Sırat Köprüsü gibi olacak ve Bursaspor'un kaderini belirleyecek.
    Ona göre tedbir alınmalı.

    • Serkan Yetişmişoğlu Serkan Yetişmişoğlu
      1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
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