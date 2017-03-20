Derin darbe!

Son 2 haftada 4 puan toplayıp biraz olsun nefes alan Bursaspor, cezası nedeniyle az sayıda taraftarı önünde ağırladığı Alanyaspor'a boyun eğdi!

Stancu ile birlikte 7 eksikle oynayan Timsah, Osmanlı maçında olduğu gibi Aziz Behich'i yine sağ bekte başlattı.

Mutlu Topçu'nun tek sürprizi ise sağ açıkta Jorquera'nın başlamasıydı. Bu ikili sağ kulvarda ilk defa arkalı önlü forma giydi.

Şilili orta saha, sağ açıkta aksayınca ikinci yarıda yerini Mert Örnek'e bıraktı.

Hücumda oyunu oturtamayan Bursaspor, hızlı ayaklara sahip olan Alanya'nın ani ataklarında zor anlar yaşadı.

Defanstan İsmail Konuk'un hatalı pasında gelişen atakta Efecan, Harun'u mağlup etti. Timsah, 45+3'te Deniz'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı yine Deniz Yılmaz gole çevirince soyunma odasına umutlu gitti. Ancak Alanyaspor, 55'te hakem Öztürk'ün "uydurduğu" penaltı sonucu Love ile yeniden öne geçti.

Hücuma çok adamla çıkan yeşil-beyazlılar, arkada boş alanlar bırakınca, Alanya'nın etkili kontratakları karşısında zor anlar yaşadı.

Kanatlardan başarılı orta konusunda sezon başından bu yana sıkıntı yaşayan Bursaspor, son 35 dakikada puanı getirecek golü bir türlü bulamadı.

Stoper İsmail Konuk'u çıkarıp, son 11'de Kubilay ile forveti ikileyen Timsah, Şamil'i stopere çekerek, 4-1-3-2 sistemine döndü.

Fakat beraberlik golünü bulamadı.

Love uzatmalarda çok uzaklardan skoru 3-1 yaptı ve Alanya rövanşı aldı.

Timsah, Mutlu Topçu yönetiminde evindeki 3. maçta ilk iç saha yenilgisini alırken, sahadan taraftarının büyük protestolarıyla ayrıldı.