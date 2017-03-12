Puan Harun’un!

Ankara'ya 10 eksikle gelen Bursaspor, deyim yerindeyse "kalan sağlar" ile oynadı!

Cezalı Sivok, Jorquera ile 8 sakat;

Stancu, Ertuğrul, Boban Jovic, Erdem, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal yoktu.

Mutlu Topçu; 3 sağ bekin yokluğunda solak Aziz Behich'i sağ beke, Onur'u da sol beke çekti. 1997'li Mert Örnek ligde ilk kez 11'de oynadı. Timsah beklentilerin aksine topu Osmanlıspor'a bırakmadı ve 'kora kor' mücadeleye girdi.

İlk devredeki en net pozisyonda, kaleci Harun; Webo'nun mutlak gollük şutunu çıkardı. Batalla'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Deniz Yılmaz gole çevirdi.

Ligde 3. golünü atan gurbetçi forvet, 96 gün sonra gol hasretine son verdi.

İkinci yarıda Osmanlı baskılı başlayınca, Bursaspor ani ataklarla 2. golü aradı.

Topçu, 2 kanat Del Valle ve Sercan takviyeleriyle kontratak silahını uyguladı.

Ancak atakların sonu gelmedi.

Kaleci Harun Tekin, 85 dakika boyunca 4 nefis kurtarış yaparak kalesinde devleşti.

Fakat tamamen geriye yaslanan Bursaspor, 85'te Umar Aminu'nun golüne engel olamadı. Kaçan 2 puana yanan Timsah, 1-1'lik skorla, 5 Kasım'da Karabük'teki 0-0'dan 126 gün sonra deplasmandan puan getirdi.