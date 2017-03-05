 Hayata dönüş! – Serkan Yetişmişoğlu – Fotomaç
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Hayata dönüş!

    Ligde 7 haftadır kazanamayan Bursaspor, seyircisiz maçta, son sıradaki Gaziantep önünde son nefeste güldü.
    Stancu'nun sakatlığı nedeniyle forvette Kubilay'dan başka alternatifi kalmayan Timsah, hücumda etkili olamadı.
    Maçın başında Harun'un kurtardığı penaltıda dönen topu Marcelinho tamamladı. Penaltıya sebebiyet veren İsmail Konuk 1 dakika sonra gidip eşitliği sağladı.
    Hücumda organize olamayan Bursaspor, 90+3'te altın buldu.
    Batalla'nın kaleciden dönen penaltısını Josua John gole çevirdi ve Timsah, 2017'deki ilk galibiyetine ulaştı.
    Şeytanın bacağını nihayet kıran Bursaspor, travmatik geçen haftanın ardından resmen son anda hayat buldu!

    • Serkan Yetişmişoğlu Serkan Yetişmişoğlu
      1. 05 Mart 2017, Pazar
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