10’un adı Batalla

Ligde 4 maçlık puansızlıktan sonra Mutlu Topçu yönetiminde yeni bir sayfa açan Bursaspor, evinde Fenerbahçe'den 1 puanı son anda da olsa kazandı. 13 ay önce açılan Timsah Arena'da tarihi bir gün yaşandı.

34 bin 622 kişinin izlediği maçta, Timsah Arena'nın taraftar rekoru kırıldı.

45 bin kapasiteli yeni statta Bursasporlu taraftarlar, birbirinden muhteşem şovları ile herkesi büyülediler. Timsah Arena'yı ilk kez bu kadar dolu gördük.

Türk futbolunun taraftara hasret kaldığı; hayta büyüteçle tribünlerde seyirci aradığı son yıllarda, Bursa; nasıl bir futbol kenti olduğunu bir kez daha dosta düşmana gösterdi.

Sert ve mücadeleci başlayan maçta, 27'de Merter'in sakatlanması Timsah'ın oyun planlarını bozdu!

Ceza sahasında Ertuğrul'dan seken top Sivok'un eline çarptı. Hakem yakından çarpmaya penaltı verdi!

Bence yanlış! Çünkü eli açık değil ve top çok yakından sekerek geliyor.

Bursaspor, 22'de penaltıdan geriye düşmesine rağmen, moralini bozmadan hücuma çıkmaya başlamıştı.

Penaltıdan sonra Meler; Boban Jovic'i de komik bir 2. sarıyla 43'te oyundan attı.

Adam atmak bu kadar kolay mı?

Niyetini bu kadar belli etmeseydin keşke!

Ama bu hakemin kabahati yok ki! Hâl böyle olunca, tribünler de çileden çıktı!

Bursaspor, sağ beke stoper Ertuğrul'u, stopere de ön libero Şamil'i çekti.

İkinci yarıya, ilk 45'te dökülen Del Valle'nin yerine Kubilay'ı alarak başladı. Deniz sağ açığa, Kubilay da santrafora geçti.



Puanı söke söke aldı

Ancak Bursaspor, 10 kişi kalmanın da etkisiyle gerekli reaksiyonu gösteremedi.

Bu arada kırmızı karta kadar da Timsah, rakip kaleye isabetli şut çekemedi.

Buna rağmen, müthiş taraftar desteğiyle pes etmeyen yeşil-beyazlıkar, kalesini çok iyi savundu. Herkes 2 kişilik oynadı. Timsahlar, nasıl savaşması gerekiyorsa öyle savaştı. Son dakikalarda umudunu yitirmeden beraberlik için öne çıkan Bursa, aradığı gole 88'de ulaştı. Timsah, uzatmalarla beraber 55 dakika 10 kişi oynadığı zorlu mücadelede 1 puanı söke söke aldı.