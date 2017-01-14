Derin darbe!

Ligin ikinci etabına bilindik kadrosuyla çıkan Bursaspor, 3 yeni transferini 11'e alan Trabzon önünde büyük bir hüsrana uğradı!

Timsah maça çok tutuk başladı.

Hücumda oyunu bir türlü oturtamayan Timsah, savunmada Sivok'un yaptığı anlık hatanın bedelini kalesinde görerek ödedi.

28'de kornerden kafa golü yiyen yeşilbeyazlılar, savunmada alarm verdi!

Devre bitmeden bir gol için bastırmaya başlayan Bursaspor, genç forveti Kubilay'la farkı 1'e indirip umutlandı.

2. yarının başında N'Doye kızarınca, Trabzon 42 dakika 10 kişi oynadı ve 2-1 korumak için tamanen geriye yaslandı.

Sercan ve son 13'te Necid hamlesiyle Bursaspor, çift santrfora döndü.

Sercan ve Deniz'le dörtlü fover gibi dizilen Timsah, Batalla ile 78'deki bomboş pozisyonda geç kalınca inanılmaz bir fırsatı tepti.



Çin Seddi'ni aşamadı

Bursaspor'un; Trabzon'un "Çanakkale geçilmez" şeklindeki 10 kişilik Çin Seddi'ni delme çalışmaları sonuç vermedi.

Son Del Valle hamlesiyle artık tüm riskleri alan yeşil-beyazlılar, 12 bin taraftarının desteğine rağmen, ligdeki 6. yenilgisini aldı. Devre arası transferinde geç kalan ve 2. yarının başladığı gün 2 transfere imza attıran Bursaspor, beklenen oyundan uzak göründü.

Öyle ki, sezon başında kimsenin beğenmediği sakat olan İsmail Konuk bile savunmada çok arandı.

Maç sonunda tribünler, yönetimi, Hamzaoğlu'nu ve takımı şiddetle protesto etti! Bursaspor, bu maçta 3 puandan çok daha fazlasını kaybetti!

Trabzon'a hayat veren Timsah, ikinci yarıya da büyük bir darbe alarak başladı!

İçerideki Akhisar kupa ve Adana lig maçları Bursaspor'un bu sezonki kaderini belirleyecek konuma geldi!