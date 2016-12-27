Timsah buz kesti!

Bursaspor, Başkent'te ikinci yarıda adeta dondu kaldı! Kupada Aydın'da önemli fireler veren Timsah, Ankara'ya 8 önemli eksikle geldi.

Sezonu kapatan Serdar ve Furkan'ın yanı sıra İsmail, Sivok, Şamil, Emre ve Sane'nin sakatlıklarına John'un cezası da eklenince, Timsah adeta revire dönmüştü!

Hamzaoğlu, elindeki 5 stoperden 4'ü sakat olunca, mecburen ön libero Faty'yi savunmada Ertuğrul'un yanına çekti.

Merter ise son anda maça yetiştirildi.

Son 5 maçında sadece 1 kez yenilgiye uğrayan ve 11 golle; ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan G.Birliği önünde Bursa, resmen eldeki son kadroyla 19 Mayıs'a çıktı. Ümit Özat'ın ekibinde, Başakşehir'e satılan İrfan Can 18'de yoktu!



İlk gol açık ofsayt

Soğuk ve karlı havada oynanan maça G.Birliği, Serdar'ın "bariz ofsayttan" golüyle başladı. Hakemler, uyudular! Çok yazık!

Bu şok gole rağmen toparlanan Bursaspor, ilk net pozisyonda Kubilay'la eşitledi.

19 yaşındaki forvet, 12. şutunda 6. isabeti ve 4. golünü buldu. Kanatsızkuş, son 4 lig maçında 3. golüne imza attı.

Timsah, Deniz'le 2 kez öne geçme şansını kullanamadı. İkinci yarının ortasında Bilal ve Sercan hamlelerini yapan Bursaspor, pozisyona girmekte zorlandı ve Ankara'da adeta buz kesti. G.Birliği, ani ataktan Serdar Gürler ile 77'de 2-1 öne geçince, konuk ekip daha çok risk aldı.

Ertuğrul'un ileri çıkarken kaptırdığı top sonrası Serdar'ın asistinde Uğur Çiftçi maçı koparan golü attı.

Bursa'nın; devre arasında etkisiz elemanlardan kurtulup banko oynayacak en az 1 stoper ve 1 santrfor alması şart! Yoksa ligde ilk 5'e girmesi zor olur!