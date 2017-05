Sinan Gümüş G.Saray Bronz

Belki de bu yazının tamamında Sinan Gümüş'ten bahsetmek lazım. Dile kolay 10 kez ilk 11 oynadı ve bu maçlarda da 7 gol kaydetti.

Bu çok ciddiye alınması gereken bir istatistik.

Dün akşam attığı goldeki klası son 20 yılda Galatasaray forması giyen kaç futbolcuda gördünüz?

Tudor çok uzun süredir yaptığı bir yanlıştan dönerek Eren'i ilk 11'de sahaya sürdü. Eren'in sakatlığı büyük talihsizlik.

Podolski her ne kadar yaşayan bir efsane olsa da o ancak Eren sakatlandığında oynayabilmeliydi zaten. Galatasaray'ın bu sezon Eren'in potansiyelinden faydalanabildiğini düşünmüyorum. Tıpkı Sinan Gümüş'te olduğu gibi.

Laf yine dönrdü dolaştı Sinan Gümüş'e döndü doğal olarak. Maç esnasında sosyal medyada tüm gs eleştirilerinde inanın Yasin ile kıyşaslandığına tanıklık ettim. Kestirmeden söyleyeyim ki Sinan, Yasin'den deha iyi. Henüç çok genç olan bu önemli oyuncuyu Yasin ile değil Buruma ile kıyaslamak gerektiğini düşünmekteyim.

İşin acısı Sinan ardı ardına bir kaç gün hakkında transfer olacağı haberlerin ardından 11'e girebildi.



G.Saray üçüncülüğe yakın

Galatasaray Yönetimi ve en başta futbol aklı (varsa öyle bir akıl) önümüzdeki sezonun planlamasında Sinan Gümüş'ü de hesaba katmalı.

Sneijder'i gol atmasına rağmen çok da beğendiğimi söyleyemiyeceğim. Selçuk bildiğiniz gibi; vasat! Dün akşamki galibiyet Galatasaray açısından sezonun açılış tarihini belirleyecek lig üçüncülüğü yolunda önemliydi.

Kalan maçmala bakıldığı takdirde Fenerbahçe'deki mevcut durumu da dikkate aldığımda Galatasaray'ı üçüncülüğe daha yakın görüyorum. İşin ilginç yanı Galatasaray gibi bir kulübün üçüncülük hesapları yapacak duruma gelmesi.

Osmanlıspor için de birşeyler söylemek isterdim. Gelinen noktada Hamza Hamzaoğlu'unu suçlamak adilmidir bilmiyorum.

Ama Mustafa Reşit Akçay'ın çok önemli bir futbol adamı olduğunu vurgulamadan geçemeyeceğim.