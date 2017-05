TSUBASA

İddia ediyorum; bu gezegende kendisine ''futbol takımı'' diyen her insan grubu (11 kişi olması şart değil) Galatasaray'a kornerden gol atabilir. Tudor geldiğinde bu berbat özelliği gidereceğini sanan herkes gibi ben de yanıldım. Top oyundayken kenardan yapılan ortalarda da Galatasaray'ın son derece yetersiz savunması Dünya'daki hemen hemen tüm ikinci ve üçüncü lig takımlarından gol yiyecek kadar kötü. Gaziantepspor kümede kalmak için mucize kovalarken, teknik direktör Tudor'un takımı karşısında ''Zafere Kaçış'' filmindeki tutsaklar takımı gibi şov yaparak oynadı. Hatta kendi yarı sahasından hızla hareketlenerek Muslera'ya doğru gelen ev sahibi takım oyuncuları ile Galatasaray kalecisi Muslera sık sık Tsubasa'dan enstantaneler verdi.



Hakem penaltıyı vermedi

Hakem Hüseyin Göçek Gaziantepspor'un skoru 1-1'e getiren golünden önce Galatasaray lehine bir penaltıyı vermedi. Eminim ki; bu majör hataya rağmen, kötü futbola hakem hatasını gerekçe gösteren tek bir sarı-kırmızılı taraftar bulamazsınız.

Sneijder saman alevi gibi arası parlayıp sönerken, ayakta dahi zor duruyor gibiydi. Attığı muazzam frikik golüyle, Selçuk misali, taraftar nezdindeki kredisine kalp masajı yapmakla yetindi. Linnes çok hızlı bir oyuncu, Muslera zaman zaman hayli dikkatli olmasa farklı bir yenilgiye uğranması işten bile değildi.



İyice kötüye gidiyor

Özetle; Galatasaray her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bu kötü gidişe ''dur'' demenin yolu baştan aşağıya her şeyin değişmesi. Bunun için, motivasyon, enerji ve kaynak var mı, ondan bile emin değilim artık. Yine de, morali bozuk taraftara umut dolu bir cümle vermeden bu yazıyı bitirmeyeyim;

Galatasaray her zorluktan çıkacak kadar büyük bir kulüp ve güçlü bir camiadır...