 Gereğini yapacağız – Serkan Korkmaz – Fotomaç
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HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gereğini yapacağız

    Dün Rize'de yaşananlar kelimenin tek anlamıyla Türk futbolu adına utanç verici... Futbolumuzu sadece teknik anlamda değil, tüm yönleriyle, tüm boyutlarıyla, enine boyuna masaya yatırmamız lazım.
    Futbol kültürümüz can çekişiyor.
    Futbol, kısa yoldan köşe dönmenin bir aracı değildir.
    Futbol büyük bir kültürdür.
    Sezon boyunca Türkiye'nin en sempatik takımı ilan ettiğimiz Başakşehirsporlu futbolcuların zor şartlarda görevini yapan genç basın mensuplarına hunharca saldırmasını kelimelerle ifade etmekte güçlük çekiyorum. Meslektaşlarımızın maruz kaldığı bu çirkin saldırı karşısında gereği neyse yapacağız.

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