Cedi yanlız kaldı

Lderlik ya da ikincilik bizim için oldukça önemliydi. Grubu bitireceğimiz sıralamaya göre C Grubu'ndan gelecek rakibimiz belli olacak.

Son 16'da İspanya ve Hırvatistan'dan kaçarak Macaristan, Karadağ, Romanya ya da Çekya ile eşleşmemiz turnuvadaki yolumuzu uzatır. Grupta sadece Sırbistan'a kaybetme lüksümüz vardı.

İşte bu denklemle birlikte Ufuk Sarıca maçtan önce ısrarla bu maçı kazanmamız gerektiğini defalarca hatırlattı. Takımının çok yetenekli olmadığının farkında olan Sarıca, yapılması gereken en önemli işi harikulade aşılamış. Bu takım savaşmayı nefis öğrenmiş. Mozgov ve Shved gibi iki önemli yıldızın üstüne kurulu uzun ve kuvvetli bir rakibe karşı parkede kısa kalarak dışarıdan şutlarla sonuca gitme çabamız ilk iki çeyrekte sonuç vermedi.



Eksikleri çok aradık

Cedi Osman ile oyuna ortak olmaya çalıştık ancak hücumda yaratıcı oyuncu ve şutör eksikliğini daha ilk maçta fazlasıyla hissettik. Erkan ve Semih'in gayreti alkışı hak etti ama parkede Cedi'nin dışında skoru sürükleyecek oyuncumuz yoktu.

Sinan Güler'in oyuna ağırlığını koymasını maç boyunca bekledik ama beklediğimiz Sinan ne yazık ki ilk maçta bu yüke omuz veremedi. Mozgov'un pota altında sergilediği performansa Semih Erden aynı güzellikte cevap veremedi. Dixon, Ömer Aşık ve Ersan'ın yokluğunun ne anlama geldiğini kağıt üzerinde belki çok net anlamadık ama ilk maç bana keşke olsalardı dedirtti.

Britanya maçında Cedi Osman'a Sinan Güler'in eşlik etmesi dileğiyle…