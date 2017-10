ALAN RAZI SATAN RAZI

İki taraf da kendi açısından haklı sebeplerle bu sonucu kabullendi. Taraftarlar da mutludur; hele de Beşiktaşlılar

Dağ fare doğurdu derler ya, öyle bir maç oldu. Aykut hoca da Tudor hoca da kusura bakmasın. Karşılıklı konuşmuşlar da, "Ben burada mağlup olmayayım, sen de gelme, bunun rövanşı da var, idare edelim" demişler gibi.

Kazara gol olmasın diye de hakemi ayarlamışlar sanki Cüneyt Çakır.

Yanlışlıkla gol olur, Hasan Ali penaltı yapar, Denayer kırmızılık faul yapar, bunlara engel olsun. Sonra da karşılıklı otobüslerine binip giderler.

Sanki böyle olmuş gibi bir derbi izledik.

Maç başlarken statta müthiş bir atmosfer bekliyorduk. Tribünler doluydu fakat hem ekran başında hem de statta yalnızca hakem kararlarına heyecanlandı insanlar... İki hoca da alınabilir bu anlattıklarıma ama 10 kişiden sonra pozisyon yok iki taraf için de.

Aykut hoca kendi penceresinden "7 maçım var, büyük maçları oynamışım.

Birbirleri arasında oynayacaklar" diye düşünmüş olabilir ama bence Alex'e, "Futbolu falan bıraktın ama uçağa bin, koşmadan etmeden son 15 dakika takıl, bir tane yapıştırırsın" dese F.Bahçe golü bulacak belki... Alper giriyor ama sorun çözemiyor.

Kazanmak mı istiyorsun? Mesela çekerim Giuliano'yu orta sahaya, topu onun kullanmasını isterim.

Fernandao'yu alıp çift forvete dönebilirsin ama dedim ya, alan razı satan razı. Tudor, Kocaman, Avcı, Şenol Güneş ve Cüneyt Çakır'ın istediği oldu. Bence iki takım taraftarları da benim gibi düşünüyor. En mutlu olan da Beşiktaşlılardır.

Tudor'a ne olduysa bir ilham gelmiş, "Bu Fenerbahçe gelir beni yener falan, aman" demiş. Üç stoper oynatıp güvensizlik veriyorsun takıma.

3-4-2-1 oynatmaya çalışıyorsun.

O zaman ne yaparsın? Serdar sakatlandı, Ahmet'i sok. 20 dakikada ne değişti? F.Bahçe acayip bir değişiklik mi yaptı? 3'lü başladın, 4'lüye döndün, en son Ahmet Çalık'ı sokarken eliyle "5'li" işareti yapıyordu. G.Saray kontratak tehdidi yakalamışken devreye Belhanda girip atıldı. Dün kazanmamak üzerine oynayan iki takım, buna da yardımcı olan bir Cüneyt Çakır vardı. Kendisi de baya yıprandı.

Bence bir süre Çakır'ı da başka tarz maçlara versinler, hoca da etkilenmesin Avrupa'daki maçları öncesi.



Beraberliği kabullendi

Gomis dediğimiz adam her an her şeyi yapabilecek bir golcü değil mi?

Niye kenara geliyor? Eren'le mi kontratak yapacaksın? İleride baskı kurmuşsan sok Eren'i, onla oyna ama ortada öyle bir durum yok. Bu resmen, "Aman yanlışlıkla kontratak yapmayalım" değişikliğidir.

Sonuçta benim Eren'le bir derdim olamaz ama bu oyun Eren'in oyunu değildi. Galatasaray doğal olarak beraberliğe razı oldu; 10 kişi kalınca.