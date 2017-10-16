Kanarya 30'da işi bitirdi

Yıllardır Anadolu takımları İstanbul'a geldiğinde hoca ve oyuncular "İlk 15 dakikaya dikkat" derdi. Dün gece 15 dakikada 2-0 oldu skor ve 30'da maç bitti.

Fenerbahçe çok da iyi oynadı ama ilk 45 dakikada iki pozisyon da verdi.

İkinci yarı tam iyi oynarken golü yiyince de sonuca endeksli bir oyunla derbiyi yaşamaya başladılar. Herkesin beklentisi bu maçta 4-2- 3-1 gözüküyordu ama '4-3-3 oynayacağım' dedi Kocaman. Dirar sağ bek geldi, sağ açık oldu ve dün de orta sahaya döndü.

Fenerbahçe ikinci yarı kötü oynamıyordu ama Yeni Malatyaspor golünden sonra skoru korumak için oynadı. Zaten 3-0'a güvenip de Fernandao'yu oyuna soktu Aykut Kocaman.

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce faul vardı bana göre ama orada Ozan'ın yaptığı koşu çok doğruydu.

Erken final olacak bir derbi Fenerbahçe savunmada rakibe rahat pas ve duran top imkanı verdi. Arkası dönük oyunculara çok faul yaptılar.

Fenerbahçe yapması gerekeni yaptı, kazanması gereken maçı kazandı.

Şimdi Fenerbahçe için erken final olacak bir derbi var. Düşünmesi gereken çok önemli şeyler var Aykut Kocaman'ın... Muhtemelen Skertel ve Neto oynayacak defansta. Orta sahada bir değişikliğe gideceğini düşünmüyorum.

Belki santrforda Janssen ile Soldado arasında bir seçim olacaktır. Ama deplasmanda çok detay düşünüp çift ön liberoya döner mi Aykut hoca?



Tahmin etmiyorum zira artık Fenerbahçe'ye beraberlik yetmez. Çünkü puan farkı çok açıldı. Ha derbide üzülür mü beraberliğe, üzülmez ama kazanmak zorunda.

Derbide iki teknik adam da oyunu rakip sahada oynamak isteyecektir. Bence hem Kocaman hem de Tudor derbi kadrolarını Konya'da, Yeni Malyatyaspor karşısında gördüler. Ben iki takımın da derbideki 9-10 oyuncusunu şimdiden sayabilirim.



DERBİDE iki hoca planlarını önlem almak üzerine kurarsa karşımıza farklı 11'ler çıkabilir... Mariano karşısında Valbuena yumuşak kalır mı diye düşünür mutlaka Aykut hoca. Giuliano yerine de daha çok geriye dönen bir oyuncu düşünebilir. Ama bence Janssen-Soldado değişikliği muhtemel. Tudor'un da Serdar ve Denayer arasında tercihi olacaktır. Bence bunu sır olarak tutup maça kadar saklamak isteyeceklerdir