Galatasaray avantajlı

Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş'ın 8 puan, bir maçı eksik F.Bahçe'nin 11 puan önünde. Herhalde kimse bu puan farkını hayal bile edemezdi



Galatasaray sezonun açılış maçını Kayserispor ile oynadı. Şimdi 8. haftaya baktığımızda geçen yılın şampiyonu Beşiktaş'ın 8 puan önünde, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin 11 puan önünde. Herhalde sezon başında kimse 8. haftadan bu kadar büyük puan farkı olacağını hayal bile edemezdi. Galatasaray yeni bir takım, fizik gücü iyi, çok tecrübeli oyuncuları var.

Çok coşkulular ve bu sezonu olmazsa olmaz olarak görüyorlar. Bu performans da taraftarı da tribüne çekiyor.

Sezon başından beri Galatasaray'ın fikstür avantajı yaşadığı söyleniyor. Ama sen bunu olumluya çeviremezsen fikstürün hiçbir avantajı olmaz.

Bu takımın güvene ihtiyacı vardı, onu da buldular.

Sezon başında hiç anlaşılmaz bir şekilde Avrupa'dan elendiler. Sonra öyle bir ritim yakaladılar ki orta sahada hangi oyuncunun, Fernando dışında, nerede oynadığını anlamıyoruz. Tolga nerede oynar, Feghouli sağda mı solda mı... Fernando zaten müthiş bir oyuncu...



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Maçın ilk yarısında pek bir şey yoktu. Sadece bütün lig oynanıp bittiğinde ilk 3'e girecek vuruş ve kurtarış vardı. Feghouli'nin enfes şutunu çıkartabilecek 1-2 kaleci var. Serkan bunu başardı, inanılmaz bir kurtarıştı. Rodrigues'in sakatlanıp çıkmasıyla Selçuk tercihi tartışılır. Ben Selçuk tercihinin Beşiktaş'ın bir önceki gün kaybettiği maçla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kazanmak istiyorum ama beraberlik de kötü değil mantığı.

İkinci yarıda ise hareketlendiler. Bana göre ilk gol ofsayt, çok az önde gibi gözüküyor. Penaltı için yüzde de 50/50 denebilir. Ali Turan'ın arkadan solla vururken değmiş olma ihtimali yüksek.

Gomis iki gol attı bu maçta. İki haftadır gol atmıyordu. İki hafta ara verdim diye uyku falan uyumamış gibi. Özel hoca falan tutmuş tabii.

Fransız oyuncunun çok enteresan bir özelliği var.

Deparlar atıyor, müthiş mücadele ediyor. Yoruldu, 4-5 dakika kayboluyor diyorsun ama bir bakıyorsun aynen devam ediyor. Galatasaray'ın Konyaspor maçından da çıkaracağı dersler tabii ki var. Ama ligde 8. haftada yakalanan puan farkı sarı-kırmızılı ekip için gerçekten büyük bir avantaj olacaktır.



FERNANDO FARKI

G.Saray'da Fernando'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Oyuna arkadan başlarken takımın silahı, takımın kilit oyuncusu. Ortada yokmuş gibi duruyor ama, çok önemli hep ondan başlıyor. Sarı-kırmızılı takımın yaş ortalaması genç değil, ama çok çabuk adapte olabilecek bir oyuncu grubu var. Bunlara bir mental olarak coşku lazımdı, onu camia sağladı, bir de fizik kalite gerekiyordu, bunu da antrenör sağladı.