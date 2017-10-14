Beşiktaş 3 puanı hak etmedi

Beşiktaş iyi takım ama canlı değil, tutuk. Monaco ve Başakşehir maçları çok zorlu geçecek. Beşiktaş geçen seneki coşkusundan uzak



Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenmesi G.Birliği'nin kontratak takımı olduğunu gösteriyor. G.Birliği'nin kapasitesi belli. Oynaması gerektiği gibi oynadı ve hedefine ulaştı. Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş ligin en çok deplasman puanı alan takımıydı. Bu sezon deplasmanda 2 maç kaybettiler. Sadece Karabük'ü yendiler. Çok yoğun bir cuma-pazartesi geçirdi milli takımda oynayan futbolcular. Portekiz final maçı oynadı, İsviçre'yle. Türkiye, İzlanda ile final oynadı. Oyuncular mental ve fizik olarak etkilendi. Milli Takım dönüşleri dezavantajdır ama bu G.Birliği için geçerli değildir. Onlar Beşiktaş'a konsantre olmuşlardır. Ellerinde mücadele, hırs ve disiplin var. Bunların getirdiği kontrataklarla skor elde etmek bütün planını bunun üzerine kurmuştu. Bir Quaresma tek başına girdikten sonra oyunu hareketlendirdi, ikinci yarının sonunda Caner'le kıpırdandı ama puan almaya yetmedi.



Takımın eski kuvveti yok

İkinci yarı doğru bir değişiklik yapmasına rağmen Şenol Güneş, Babel'in kırmızı kartı geldi. Kolay değil... Geride olacaksınız ve bir adam eksik olacaksınız. Ardından ikinci gol. Quaresma hareketlenince skor 2-1'e geldi ama puan almaya yetmedi. 95.15'te maçın bitiş düdüğü çalındı... 93 küsurda Tolgay Arslan sakatlandı. Bazen 30 saniyeler, 1 dakikalar önemlidir. Hakemle ilgili yorum yapmak istemiyoruz ama durduruyorsan uzatmanın uzatmasını da oynatmalısın. Ben Şenol hoca'nın yerinde olsam Oğuzhan'ı dinlendirir Tolgay'la başlardım. Beşiktaş hak etmedi. İş kazası demek gerek. Alacağı maksimum puan bir gibi görünüyordu. Beşiktaş iyi takım, toparlar ama çok puan kaybettiler. Beşiktaş tutuk, canlı değil. Sezon başını iyi geçirmediğini düşünüyorum. Fizik olarak eski kuvveti yok. Olmuş olsa bloklar arasında bu kadar genişlik olmaz.Monaco ve Başakşehir maçları çok zorlu geçecek. Beşiktaş geçen seneki coşkudan uzak; bireysel olarak da takım olarak da...



SADECE PEPE GEÇTİ

Galatasaray, Konyaspor maçını kazanırsa puan farkı 8'e yükselecek. Futbolcular sezon başından bu yana bir sınavdan geçiyor. Negredo ve Lens bu sınavdan henüz geçmiş değil. Yenilerden sadece Pepe sınavı geçti. Atiba da geçen seneye göre düşük. Tolgay Arslan tam ritmini bulamadı. Cenk formda. Anderson Talisca da kötü günündeydi.