Aslan kabuk değiştiriyor

Yeni oyuncuların takım olması için beklemek gerek. En çok beklenecek takım da G.Saray. Çünkü yarıştaki rakiplerinin oturmuş kadroları var.



Maçı izlemeyenler için kısaca şöyle özet yapayım: 1- Galatasaray 8 pozisyona girdi, 4'ünü attı. 2- Sadece 1 duran topta Muslera ve defansın hatasında golü yedi ama bir daha da pozisyon vermedi. 4 gol, bir o kadar pozisyon ve rakibe pozisyon vermeyen coşkulu bir Galatasaray. Ciğer, coşku, yetenek ve arzu vardı G.Saray'da... Ama şöyle bir durum var: Çok yeni bir kadro var. Tudor'un ilk hazırlık dönemi ile başladığı sezonu. Geçen sezon Riekerink'ten devraldı. Şimdi hazırlık dönemi geçirdi ama bu sefer de oyuncular geç geldi ve hâlâ gelen var. Bugün gazetelerde benim ve diğer yorumcu arkadaşlar övgüler yağdırırsa da bu aldatıcı olur. Mesela bu haftaki Osmanlı maçı zor olur. Soyunma odasında nasıl hazırlandı G.Saray maça çok merak ettim. Korkunç bir mücadele ve coşku ile farklı ve hakettiği bir galibiyet elde etti. 1-1'e rağmen sallanmadı. Gomis hem 2 gol attı ama attırmadı bence. Orada kötü stop etti topu ve ayağından açıldı. Onda da Belhanda attı golü. Ama Gomis'in şu özelliğini çok beğendim. Üst düzey santfor mu? Bilmiyorum. Çok mu iyi kafaya çıkıyor? Değil. Ama 20-25 gol atar. Neden? Dakika 92 hâlâ arıyor, kaçıyor, saldırıyor. Sürekli oyunun içinde. Melo gibi...



Rakiplerin kadrosu oturmuş durumda

Şimdi oyuncular için, bir takım olması için beklemek lazım G.Saray'ın. En çok beklenecek takım da G.Saray. Çünkü rakiplerinin oturmuş kadroları var. Feghouli de yeni geldi. Serdar'ı da yeni olarak görecek olursak G.Saray kabuk değiştiriyor diyebiliriz. Bazen yetenekli oyuncularla adapte sorunu yaşayabilirsiniz. Büyük kulüpler kötü bir sezondan sonra bir sürü oyuncu alırlar. Bazen de çok başarılı olurlar. Örnek vereyim 1988-89'daki F.Bahçe. Bir önceki sezon çok kötüydük. Transferde Schumacher, Oğuz, Aykut, Turan, Serdar, Hakan ve Hasan Vezir geldi. Yeni bir kadro ile müthiş bir sezon geçirdik. Aslında arada iki kritik sonuç almıştık ama iyi oyuncular olduğunda toparlanma da çabuk olabiliyor. Yenilerden Ndiaye dribling yapan, süratli seyircilerin seveceği bir oyuncu. Ama 10 üzerinden 6.5, 7'lik bir oyuncu. Mariano kemik gibi bir sağ bek. Belhanda fiziksel olarak ilerleyecek mi böyle mi kalacak göreceğiz ama temposu yüksek değil.



BEĞENMEDİM

Aldatıcı olmamak lazım. Dün akşamki Kayserispor'u beğenmedim. Galatasaray'ın presi de etkilemiş olabilir onları. Yine de Galatasaray ve İgor Tudor'u kolay bir sezon beklemiyor. Ama şunu da söyleyeyim; iki ay sonra ciddi form tutar bu Galatasaray. Bu tempo ile oynamak da kolay değil. O yüzden bireysel olarak şu an vereceğimiz yıldızları genele vurmamak lazım.