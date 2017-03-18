Bu forma ucuz değil
Advocaat’ı ayrı yere koyuyorum elektriği tutmadı, beğenmedik eyvallah. Seyirci de gelmedi ona da eyvallah. Ama bu forma da bu kadar ucuz değil yani.
Bu maç için Fenerbahçe adına en önemli şey Fernandao'nun sezonu kapatmasıdır.
Allah sağlık versin kolay değil bir futbolcu için. Futbolcuları konuşurken temkinli olmakta fayda var. Paraları falan konuşuluyor ama futbolculuk çok zor bir meslek... Ölenler oluyor sahada, sakat kalanlar oluyor...
Maça gelince öncelikle Konyaspor'u konsantrasyonu ve maçın büyük bölümünde Fenerbahçe'den daha iyi oynadığı için kutlarım. Maça başlama şekilleri de hoşuma gitti. Önde baskı yaparak iki tane çok güzel gol buldular.
Fenerbahçe '4 Haziran nasıl gelecek' diye bakıyor. Bitmez bu sezon Fenerbahçeli futbolcular için... Onlara ızdırap geliyor. Hissediyorsun bunu...
Liglerin uzamasına en çok onlar ve Advocaat üzülmüştür.
Fenerbahçe'nin ne yaptığını anlatmak insanlarla alay etmek olur. Kötü oynasa, kötü oynadı, şunu yapamadı vs... vs... deriz ama hiçbir şey yapmayan bir takım için bir şey söylemek doğru değil.
Angarya görüyorlar
Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, şampiyon olup olamayacağı tartışılır. Ama sahasında oynadığı 13 maçta 2 yenilgi almış, 5 tane de beraberlik. Yani 13 maçın 7'sini kazanamamış... Ben çok kötü sezonlarda da oynadım Fenerbahçe'de...
O zaman bile taraftarlar oyuncu seyretmeye falan geliyorlardı.
Artık oyuncular da sorumluluk almaktan kaçınıyorlar.
En vahimi ne biliyor musunuz? Liglerin bitimine 13-14 hafta kala oyuncu grubu bu teknik adamla gelecek sezon çalışmayacağını biliyor. Kendileri için ne yaparlarsa yapacaklardır ama onu da angarya olarak görüyorlar.
Popülizm yapmak istemiyorum ama bu formayı bu kadar ucuzlatamazsınız.
Teknik direktörü ayrı bir yere koyuyorum.
Elektriği tutmadı, beğenmedik; evyallah. Seyirci de gelmiyor; ona da eyvallah. Ama bu forma da bu kadar ucuz değil yani. Kaybedersiniz ama bu kadar kötü oynamaya bir takımın hakkı yok. 3-1'e kadar çok kötü oynadılar ve haklı bir yenilgi aldılar. Son 15 dakikada yalandan hücum ettiler, karambollerle maçı bitirdiler.
Basketbol takımını süper yapan kim?
Aziz Yıldırım. Bu da tartışılır ama futbol takımı 2-3 yıldır kötü gidiyor.
Geçen sezon da bugünden iyilerdi ama o zaman da mutsuzdu Fenerbahçeli.
Mutsuz insan da maça gitmez. Dolayısıyla Fenerbahçe için ızdırap dolu bir bahar geliyor ve kupa falan da kesmez.
DEVRE ARASI BELLİYDİ
Fenerbahçe'de daha kadro belli değil. İkramiyeden bu maçta Aatif çıktı.
Bir maçta Alper çıktı. Antrenör de mi görmüyor bunu. O zaman böyle bir teknik adamla çalışmayacaksınız.
Antrenör bir şey yapar, sistemi değiştirir falan... Bundan daha kötü olabilir mi? Ama antrenör de biliyor işinin bittiğini.
Kupayı da alsa gitti.
Puan farkı bu kadar açık değilken bile söylemiştim tablonun böyle olacağını.
Bunun için kahin olmak gerekmez.
Devre arasından bu belliydi... 300-400 bin verip Advocaat'ı gönderip, taze kanla değiştireceklerdi.
Hoca gitmesi gerektiği zaman gitmedi.