Çantada keklik değil

Hiçbir maç çantada keklik değildir. Fenerbahçe Adana’yı unutmuş Başakşehir maçına konsantre olmuş

İlk yarı bitti Fenerbahçe açısından, 32 puanla...

Beğenmediğimiz Pereira dönemine bakarsak puanı daha yüksekti, 40'tı. 8 puan gerisinde kalmışsın. Fenerbahçe takımı içeride 9 maç oynuyor, yarısından azını kazandı, 4 tane. Fenerbahçe'nin hiç kredisi yok ve sürpriz denebilecek 2 puan kaybetti. Antalya, Adana, Alanya... Akdeniz bölgesinde 3 maçtan 2 puan çıkarabildin.

Açıkçası ilk 7 haftadan sonra bir toparlanma sürecine girdi dedik ama bir türlü zirve hattında ilk 2'yi görmedi. Bir türlü beğenilmeyen Galatasaray'ın 4 puan gerisindesin. Türk Telekom Arena'ya gideceksin, Vodafone Arena'ya gideceksin.

Haftaya da Başakşehir'le 'olabilirim' maçına çıkacaksın. 'Ben de varım' değil ama, olabilmek için...

Teknik direktör Dick Advocaat dahil kimse Adanaspor maçına konsantre olamamış. Sayısız pozisyon bulduğunu söyleyecektir ama 2 kere geriye düştün.

Ha-zır-lan-ma-mış-lar!

10 bin civarı seyirci varmış başta.

Başakşehir'e o kadar odaklanılmış ki, taraftar dahil, bu maç unutulmuş.

Üstüne basarak yazıyorum, HA-ZIR-LAN-MA-MIŞ-LAR!

Advocaat maçtan önce Başakşehir maçı hazırlıklarına başlamış.

Alper Potuk kaç maç üst üste oynadı bu takımda? Ateşi falan yoksa, hasta ya da sakat değilse Alper oynar. Hadi Alper'i de kestin, Mehmet Topal sakatlanınca Alper'i al madem. Gitti kanat oyuncusu Karavayev'i oyuna aldı.

Lens'i sola çekti, Aatıf'ı forvet arkasına aldı. Advocaat'ın bize alıştırdığı sistem antrenörü, takıma hakim hoca kimliğinin dışına çıktı dün gece.

Hissiyatımı yazıyorum Oyuncular üstünden ironiler yapamazsınız, ben hissiyatımı yazıyorum.

İlk yarıdaki planının en önemli parçasını oynatmıyorsun.

Hiçbir maç çantada keklik değildir.

Çok değerli 2 puan kayıp vardı. Adanaspor da kolay lokma değilim dedi dün. Kaleci Itandje çok iyi top oynadı.



ÇOK TEHLİKELİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat çok tehlikeli bir iş daha yaptı dünkü maçta. Aatıf Fenerbahçe'nin Antalya'daki kampa sonradan katıldı. Dtaha önce İstanbul'da kartopu oynuyordu Aatıf. Transferi konusunda Trabzonspor kulübüyle görüşüyordu, kaç alırım diye düşünüyordu. Aatıf planlarda yoktu yani. Niye oynatıyorsun o zaman? Alper var orada... Neden yuhalandı Aatıf, tek bir sebebi var: Trabzon'a gitmedin, Mehmet Ekici'yi alamadık. Kulübüne problem çıkartan oyuncu profili. O da cevap verdi çünkü taraftara.