Fenerbahçe değişmeli

Çabuk hücuma çıkan bir yapıya bürünen F.Bahçe, şampiyonluğa gitmek istiyorsa bu özelliğinden vazgeçmeli.



Teknik olarak çok konuşulacak bir maç olmadı. Fenerbahçe'nin 5'er gol attığı Kasımpaşa ve Karabük maçları dahil oynadığı en rahat maçıydı. Trabzonspor ilk 10 dakikada ev sahibi olarak yarı sahada oynadı o kadar... Derler ya; yürüyerek, sağlıklı skor yaparak, Lens'in yıldızlaştığı maçı kazandı Fenerbahçe. Ersun hocanın en büyük hatası ilk yarıyı 1-0 kapatamayışıydı.

"Orada bekleyin" diyebilirdi takımına...

Fenerbahçe için rakipleri kazandığından dolayı çok önemliydi. Şimdi dönüşte kendi sahasında oynayacak. Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmana çıkacak.

Ardından da 5 puan gerisinde olduğu Başakşehir ile sahasında final maçına çıkacak. Bunların hesabını yapabilmeleri için kazanması gerekirdi.

Bu anlamda Trabzon'da psikolojik şartlar kötü ama iyi bir rakip yoktu. Trabzonspor fizik, taktik ve bireysel olarak kötü, sadece forması, CV'si olan bir takım olmuş.

Fenerbahçe'nin öyle bir oyun yapısı var ki; zor gol yiyen bir takım. Ligin en çok gol atan takımı. Ama bakıyoruz hep kontratak golleri atıyor. Fenerbahçe bekleyen, çabuk hücuma çıkan bir yapıya büründü. Dünkü kötü rakibe karşı bile yüzde 37'de kaldı ilk yarıda.

Fernandao'nun iyi oyunu, Lens'in süper oyunu ve Sow'un kötü oyunu vardı Trabzon'da. Ama üçü birden kötü oynadı mı pozisyona giremeden maçı bitirebilir Fenerbahçe. Orta saha dinamik ama üretken değil. Zaman zaman Alper ve Souza zorlamaya çalışıyorlar. Sabaha kadar gol yemezdi Fenerbahçe bu yapı ile. Ama Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan bir takım olarak kontratak kültüründen çıkmalı. Fenerbahçe geçmiş yıllarda pas takımıydı, Advocaat ile bundan çıktı.

Format, kültür değişikliğine gitti.

Bu; şampiyonluk için yeter mi bilmem ama skoru yakaladı mı farka gider.

Fenerbahçe'nin üç tane silahı var:

1- Savunma... Fenerbahçe fizik olarak kuvvetli bir takım.

2- Kontratak ve duran toplar.

3- Öndeki oyunculara endeksli bir takım oldu. Öndeki üç oyuncunun formu kaderini belli edecek. Ama Fernandao kapalı defanslara karşı da fiziğiyle anahtar olabilir.



İKİ MAÇA BAĞLI

Fenerbahçe 10 numara transferi yapmıyorsa da arkadan ikinci bölgeye çabuk geçecek oyuncu lazım.

Çünkü yarın problemleri çözemeyebilirsiniz.

Advocaat'ın bu tarzı zaman zaman değiştirmesi şart.

Fenerbahçe dünkü karşılaşmada işini yaptı, rahat oynadı. Temiz bir deplasman oldu. Trabzonspor seyircisi o heyecanını kaybetti. Bunun sebebi takımın performansı. 20'inci dakikadan sonra Fenerbahçe'nin puan kaybetme şansı azdı. Fenerbahçe şimdi iki maçını kazanırsa yarışta olur. Bu krediyi kazandı.



B PLANI OLMALI

Advocaat da bu oyunu istedi.

Kendisine göre haklı olabilir. Yaratıcı oyuncudan çok oyun disiplinine sahip oyunculardan kurulu bir takım kurdu. Ama Fenerbahçe B planını da uygulayabilmeli.

Onun için de transfer yapmalı.

Emenike gittiğine de göre yapılacaktır.

Bazı maçları tek kale oynamanız gerekir. O zaman 10 numara lazım olur Topal ile Souza'nın önüne... Ama Fenerbahçe eğer böyle bir oyuncu alırsa ona iki şey söyleyecek:

1- 20'den aşağı gol ve asist yapma.

2- Arada da defansına da yardımcı ol.