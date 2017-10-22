Vurun abalıya

Trabzonspor düşmüş kendi derdine değil mi?

Tabii ortam güzel, nasılsa birbirlerine girdiler yine diye düşünüyor olmalısınız! Sosa'nın sarısı var... Taç çizgisine yakın bir atak başlangıcı, umut "kime göre vadediyorsa" o atak, o pozisyon; bir bakıyorsunuz dakikalar daha 30'larda ikinci sarıdan Sosa dışarı...

Yapabilir misin bunu istanbul takımlarına?

Hayır...

Yer yerinden oynar değil mi?

Yapamazsın... Standartlarınız bu çünkü, hatta yok, koruyucu hakemlik sizde, duruma göre, pozisyona göre, takıma göre dengeleme işleri...

Hepsi sizde...

Nasılsa Trabzonspor sahipsiz bir görüntü içinde..

Vurun abalıya...

***

***

Trabzonspor kötü durumda, hocasını değiştirdi, belki yönetimini de değiştirecek, gidişatı öyle gözüküyor.Yaşanan tarihi hezimetler sonrası sahipsiz görüntü vermesi kimseyi yanıltmamalı...Liderler hadi liderlik başka bir şey, başkanlar diyelim; bu tip kaoslarda "dimdik ayaktayız" mesajını önce oyuncularına sonra da tribünlerine vermesi gerekmiyor mu? Oyuncu o gücü hissetmezse, tribün onu hissetmezse, ne anlamı kalıyor yönetme işinin.Dün gece Trabzonspor yeni hocasıyla ilk sınavında denemeler yapacaktı...Hocanın ilk kurgusunda Abdülkadir yoktu. Saygı duymak lazım, travma yaşayan takıma önce gol yememeyi öğretmek istemesi son derece doğal.Sosa'nın ikinci kartı ağır ama Sosa da şunu iyi bilmeli, burası Trabzonspor, burada müsamaha, kredi yoktur, hakem verir, düşünmez...Dün gece'un 10 kişi ile verdiği büyük mücadeleyi de görmemiz lazım... Her şeye rağmen alkışı hak eden büyük bir onur mücadelesi verdiler...Savaşmadıkları kadar savaştılar eksik kaldıkları süre boyunca...Rıza hoca, böylesi kritik bir karşılaşmada kazansa belki de bu kadar büyük deneyim ve gözlem yapamayabilirdi.