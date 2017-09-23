Fırtına'yı anlamak

Fırtına gibi başladığı karşılaşmada resital yapıp 3 farklı skoru elde etti Trabzonspor. Sonra gol pozisyonları kaçırmaya devam etti, farkı daha da açamadı... Sonra oyunu pür dikkat izleyen Susiç hoca, kurgusunu yetersiz bulmuş olacak ki daha dakikalar 38'leri gösterirken oyuna radikal bir müdahalede bulundu. 2 oyuncu attı sahaya... Mbilla ve Efecan ile bir "okuma" becerisi ortaya koydu... Wagner Lowe gibi usta oyuncu oyunda "atarım" mesajlarını daha önceden bir kaç vermişti ki, devre arasına takımını moral golüyle götürdü adeta. Orta alandan aldığı topla koridoru rahatlıkla geçerek Esteban'ın iddiaya göre "moralini bozacak" bir gol attı... Soyunma odasına da böylece sanki 2 farklı giren takım Alanyaspor oldu. İkinci yarıya kalecisini değiştirerek başlayan Trabzonspor hem moralini bozuyor hem de hamle gücünü anlam veremediğimiz bir değişiklikle azaltmış oluyordu. Biraz izleme ve psikoloji tecrübesi olan herkes gibi bizlerde Trabzonspor'un dördüncü golü bulamaması ve kalesinde gol görmesi durumunda yaşayacakları tahmin edebiliyorduk.



Susic'ten ders

ÖYLE de oldu. Uğurcan yaz-boz tahtasına dönen yeni kurgu defansla talihsiz bir gol ve iki de penaltı yiyerek demoralize oldu. Yusuf'u çıkarıp, Abdülkadir'i çıkarıp hamleler yaptı Ersun hoca, ama hamleleri işe yaramadı. Kalesinde 4 gol gördü Trabzonspor, Alanyaspor'a da tarihi bir maç yaşattı. 'Okuma sorunu' başlıklı bir önceki yazımızda ve hafta içi yorumlarımızda Trabzonspor'un sezon başından itibaren benzer sorunlar yaşadığını anlatıp durduk. "Gökten taş yağsa, teknik adamdan biliyorduk" ya hani... Dün gece Saffet Susiç oyunun nasıl okunduğunu, nasıl radikal müdahalelerle maçın seyrinin lehine çevrileceğinin dersini verdi adeta... Bol penaltılı, bol hatalı, bol seyirli; protestolu bir karşılaşma oldu. Trabzonspor tarihinin belki de en alternatifli kadrosu, en sabır gösterilen, en çok gidip gelen teknik adamlarından birine teslim edildi. Olan biten ortada. Yazınca konuşunca bozulanlar bakalım teşhisi nasıl koyacaklar? Oyun okuma sıfırdı. Esteban konusunda gördük ki; Takıma hükmetme de sıfırın altı imiş!

