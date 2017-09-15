Öz moral...

Trabzonspor haftayı moralli kapadı. Haliyle stresi en yoğun hissedenlerden Ersun Yanal da morallendi. Onun morallenmesi ekstra önemliydi. Keyifsiz teknik adam keyifli antrenman yaptırabilir mi? Elbette hayır.

O morallenince de konuşmaya, açılmaya başladı. Onu sık eleştirdiğimiz "basınla buluşmaması" konusunda da olumlu bir adım atarak uzun bir zaman sonrasında çok güzel bir sohbet toplantısı icra edildi.

Takip edebildiğimiz bölümde son derece samimi konuşmalar oldu. Trabzon ve Trabzon'da yaşamak üzerine neredeyse bir kitap yazacak kadar bilgi ve hatıraya sahip olduğuna eminim. Hatta neden olmasın?

Bu muhtemel kitap ileride şehirde takım çalıştıracak olanlara da referans kaynak teşkil edebilir. Neyse...

Gelinen noktada; morallerin yükselmiş olması, ideal şablonun, ideal kadronun da artık kafalarda şekillenmiş olduğu düşünülürse bundan sonrasının konuşulması çok çok daha önemlidir. Konuşulması gereken birçok şeyde düzelme emaresi net gözükmektedir.

Teknik adamın eleştirileri aldığı, değerlendirdiği, düşündüğü ve reaksiyon gösterdiği düşüncesindeyim. Özellikle altyapı ürünleri hassasiyeti oluşmuş, toprağın verimi bir kez daha test edilip onaylanmıştır.

Bundan sonra dosta güven, rakiplerine endişe vereceği için başına gelebilecek her türlü şanssızlığa(!) karşı şimdiden hazırlıklı olmalıdır Trabzonspor kulübü.

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Trabzonspor takımı, kendini soktuğu 50.yıl baskısını ve mutlak başarı hikayesini mutlu sonla bitirmek için geniş, pahalı, alternatifli ve gençleriyle de ayrıca sempati uyandıran bir ekibe dönüşmek üzeredir.

İstanbul takımları ile yarışabilmek için; onların formatında transferler yapan ama öz değerlerini de birer ikişer kadrosuna katan Trabzonspor'un bu yoldan şaşmadan ilerlemesi gerekiyor.

Daha dün Gençlerbirliği maçında taraflı tarafsız birçok kişinin takdiriyle; iki farklı Trabzonspor izlenmişken, bambaşka özel bir gözün üçüncü bir Trabzonspor izlediğine tanık olduk mesela. Mesut Bakkal hocanın dahi tebrik ettiği Trabzonspor'un bazı oyuncularını çirkeflikle suçlayıp hedefe koymadı mı devletin kanalında.

Lobin yok, medyan az olabilir.

Sahada kazandıklarını masada kaybetmeme adına resmi siten var.

Kullan gücünü. Çok zor maçların var unutma! Her alanda!