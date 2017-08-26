Neler oluyor orada?

Dostuna düşmanına şunu gösterdi Ersun hoca...

Yaptığı değişiklikler, gerek ekranları başında takımı izleyen, gerekse tribünlerdeki koltuklarından takımı izleyen biz milyonlarca teknik adam tarafından hatalı bulunuyor.

Tamam kabul...

Bizler yıllardır pro lisansı olmayan teknik adamlar olarak, hiçbir hocanın oyuna müdahalelerini beğenmedik...

Kabul ediyoruz...

Hiçbir hocanın oyun okumasını, kendi okumalarımızdan iyi göremedik...

Ona da kabul...

Biz de az değiliz yani, tamam eyvallah da...

Hocam, arada bir bizi de bilgilendirebilir misin rica etsek, neyi, neden yaptığın konusunda?



***



Fenerbahçe karşılaşmasının tüm negatif eleştirileri bir tarafa; harikulade bir sonucu oldu aslında!

Ülke futbol gündemine yön veren, vermeye niyeti olan herkes, bizim aylardır anlatmaya çalıştığımız bir derdimizi; kendi ağzıyla kabul ve tasdik etti.

"Hoca oyuna müdahale noktasında anlamsız işler yapıyor" denildi.

Hatta benim asla yazamayacağım ama yumuşatırsak "maçı kendi elleriyle verdi" nin argocasını sürekli söyler oldu bazı diller.

Ne mi anlatıyorum?

Hikaye değil, az sabır lütfen...

Konu önemli...



***



Trabzonspor geçen yılın son maçında Bursaspor'a yenildi...

Oyuna Ersul Yanal'ca yaklaşımların ne kadar tuhaf, anlamsız, maçı alamayacak derecede etkisiz şeyler olduğu konuşuldu.

Maksatlar aşıldı, niyetler niyetleri bozuk olanlarca kötü, rezil, iğrenç bir düzeyde okundu, zikredildi, gerçekmiş gibi inanıp, inandırılmaya çalışıldı.

Algı operasyonunun kralı yapıldı.

Allah'tan leke tutmaz kumaşı vardı da tutmadı Trabzonspor'a...

Neyse...



***



Geçen sezon...

Kayserispor'la oynanan karşılaşmanın en iyisi Rodallega'yı oyundan alarak, hem futbolcuyu küstürdü, hem bizlerin sonsuz "oyun okuma, oyuna müdahale edememe" eleştirisini aldı.

Daha öyle birçok maçta "yapamadığı müdahale ve değişiklikler" nedeniyle yerden yere vurduğumuz Ersun hoca, Fenerbahçe derbisinde kalktı da daha maçın başında sakatlanan Burak Yılmaz'ın yerine, öne de geçtiği maçta "oyunu tutayım" korkusuyla oyuna Dam En Doy'u aldı...

Olan oldu sonra...

Maçın seyrini hepiniz biliyorsunuz...



***



Uzatmayalım, uzun yazıları sevmiyorsunuz çünkü...

Sorularım var...

Fenerbahçe derbisi ligin şampiyonluk maçı olsaydı...

Fenerbahçe derbisi küme düşmeyi etkileyen bir karşılaşma olsaydı...

Evet?

Ne diyecektiniz Ersun Yanal'la ilgili?

Bundan sonrasını ben yazmak istemiyorum.

Vicdanlarımızla baş başa bırakıyorum...

Hayden eyvallah...

Not: Herkes Rodallega'yı sahada görmek istiyor...

Rodallega ile küsseniz derhal barışın...

Milyon euro'lar kazandığınız Trabzonspor takımı sizin kaprislerinizin sahaya olumsuz yansımalarını çekmek zorunda değildir, bilginize!