Lacazette’e özel dikkat

Sezon başından bu yana savunma hattı problemli olan Lyon'un en güçlü yanı hücum potansiyeli.

Devre arasında Memphis Depay'ı bonservisiyle alacak kadar maddi güce sahip bir kulüp olan Lyon, kadro iskeletini alt yapısından yetiştirdiği oyuncularla kurdu. Fekir, Lacazette, Tolisso, Lopes bunlardan bazıları. Takımın en büyük özelliklerinden biri hızlı hücumları. Fransa Ligi'nin genetiği ve kadrodaki oyuncuların patlayıcı özellikleri birbiriyle örtüştüğünden, Beşiktaş Lyon'a karşı atağa çıkarken kalesinde tehlikeli pozisyonlar görebilir.

Defans hattında genç stoper Diakhaby'den yeni bir Umtiti yaratma peşinde olsalar da, bu oyuncunun henüz o seviyede olmadığını söyleyebilirim.

Diakhaby'nin zaman zaman yaşadığı konsantrasyon kayıplarını kovalayıp değerlendirmek şart. Özetle Lyon yenilmeyecek bir takım değil ancak Beşiktaş'ın ilk maçta en az 1 gol bulması şart. Aboubakar'ın yokluğunda Cenk'e büyük görev düşüyor.

Beşiktaş adına Lacazette'i marke edecek oyuncunun performansı da belirleyici olacak.