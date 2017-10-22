Bu oyunla mı?

Trabzonspor maça, aşırı motivasyon ve ne olursa olsun galibiyet sloganı ile çıktı.

Özellikle Sosa konusuna değinmeden maç yorumuna geçmeyeceğim.

Bu oyuncuya bunca para verildi, en azından giydiği bu forma için bir miktar fedakarlık yapması gerekmez mi?

Ailevi sorunlarının sahada olduğu, peş peşe pas hatalarından belli idi.

Rıza Çalımbay sahaya olması gereken kadroyu çıkardı. Ama dakikalar ilerledikçe oyundan koptular, inisiyatif Malatyaspor tarafına geçti. Futbolda denge, düşünce ve tatbik edilmesi düşünülen taktiğin uygulanmasındaki unsur ve usuller, dikkat gerektirir. İşte Trabzonspor bu hassas maçta hiçbir esas ve usule uymadan maçı kazanma isteği tutmayınca, bir defa daha sahadan mağlup ayrıldı. Zaten 10 kişi kalan Trabzonspor'un bu şartlar altında maç alması, ne moral motivasyon ne de teknik olarak asla mümkün değildi.

Bu maça baktığımızda takımın sahadaki seyri acaba oyuncular arasında kulüp nezdinde bir problem mi var.

Yoksa yönetim oyuncuların ödemelerinde aksaklık mı yaptı ki bu takım sahada bu denli disiplinsiz ve gayretsiz gözüküyor. Unutulmasın ki, gelecek hafta kendi sahasında oynayacak olmasına rağmen ligin en güçlü takımına karşı ne yapacağı veya nasıl duracağı doğrusu merak uyandırmaktadır.

Futbolculara bir hatırlatma yapalım.

Bakınız, herkes aldığı ücretin karşılığını vermekle hükümlüdür. Satılan mal, akıtılan ter, verilen emek, piyasa değeri oranında karşılığını alır. Öyle sahada gezinerek, o giydiğin formanın hakkı verilmez. Herkes bunu böyle belirlesin.

Buyrun hafta sonu G.Saray maçına!