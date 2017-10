İsteyince oluyormuş

Trabzonspor bu sezon ligin en önemli deplasman maçlarından birisine çıktı. Trabzonspor'un moral bozukluğu ve geçen haftalarda eleştirilerin hedefi olan Ersun hoca ile çıktığı maçı bu denli başarılı oynaması fevkalâde enteresandır.

Öyle ya son maçlarda puan kaybının getirdiği sıkıntı ile ortada görevi tartışılan bir teknik adam vardı.

Bu maçı oynamaları dahi başarı iken ortaya koyduğu oyun ile bordo-mavililer son haftaların ligde ve Avrupa kupalarının başarılı ekibi Beşiktaş karşısında 3 puanı kaçıran taraf olarak sahaya adeta ambargo koydu.

Hele son dakikalarda Rodallega ve Yusuf Yazıcı'nın son hamlelerdeki şanssız vuruşları gerçekten Trabzonspor'a 3 puana mal oldu.

Maçın teferruatına gelirsek, evvelden beri bu iki takım arasında oynanan futbol her zaman kaliteli ve seyir itibarı ile hoş ve heyecanlı olmuştur.

Bu hafta da aynı şekilde maçı seyredenlere zevkli ve keyifli dakikalar yaşatmıştır. Futbolda aranılan ilk faktör de bu değil mi?



İki hocaya tebrikler

Bence maç berabere bittikten sonra bile her iki takımı da futbol adına oyuncuları ile oynatan teknik adamları kutluyoruz.

Trabzonspor'da son haftalarda eleştirilen teknik direktörü Ersun Yanal'ın bu maçta yaptığı tüm hamleler yerindeydi.

Oyuncu değişiklikleri, zamanlaması ile beraber doğru idi. Aynı zamanda oyunu yönetmesi de etkili ve isabetli idi. Zaman zaman Trabzonspor oyun inisiyatifini rakibi Beşiktaş'a bıraktı. Bunda gerek saha gerekse seyirci avantajının etkisi vardı. Fakat herkesi şaşırtan bir performansla bu ambiyans altında bordo-mavili ekibin kanaatimce Beşiktaş'tan daha efektif ve sonuca tesir edici oyun ortaya koyması takdire şayandır.

Bundan sonra puan tablosu neyi gösterirse göstersin artık bu ligde her zaman var olduğu istenmese de kabul görecektir.

Üç puanlı lig, unutulmasın ki denk ekiplerin mücadelesinde her türlü sıraya gebedir.