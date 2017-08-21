Sonuç önemsiz

Deplasmanda uzun zamandır yenemediği Fenerbahçe karşısında Trabzonspor bu kötü talihini yenmek için çok iyi hazırlanmıştı.

Maçın başlarında oyunun inisiyatifini ele aldı. Nitekim 5. dakikada fırsatçılığını gösteren Burak Yılmaz kaleci Volkan'ın müdahale etmesi gereken bir pozisyonda daha çabuk davranarak golünü attı.

Yani Trabzonspor nerede ise maça 1-0 önde başladı. Fakat Burak'ın kasığından sakatlanması ve oyunu terk etmesi Trabzonspor'u nerede ise forvetsiz bıraktı.

Devrenin son dakikalarında ise Fenerbahçe, Alper'in ayağından beraberliği yakaladı. Burada da kaleci Onur'un yenilen golde kötü bir duruş sergilediğini düşünüyorum.

Fakat ikinci yarıda Olcay, Trabzonspor'u galibiyete yükselten golü Volkan'ın kapattığı açıdan atarak takımını öne geçirdi.

İlk golde olduğu gibi bu golde de Fenerbahçe kalecisi Volkan'ın hatalı duruşunu ve müdahalelerde zayıf kaldığını atlamamak gerekir. Yetmişinci dakikaya kadar oyunda üstün olan ekip bordo-mavililerdi.

Trabzonspor oynadığı iki maçla bu yıl şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.

Fırtına, dar alanda soğukkanlı ve teknik paslaşmalarda rakibinin oyununu bozarak saha avantajı faktörünü ortadan kaldırdı.



Savunma çok iyiydi

Trabzonspor savunmada fevkalade başarılıydı. Hem topun oyuna sokulması hem rakibin oyun düzenini bozma hamleleri itibarı ile çok iyi gözüktü.

Trabzonspor'da Yusuf yerine Onazi'nin oyuna girmesi orta sahanın bir nebze daha toparlanmasını sağladı.

Fenerbahçe ise yeni transferlerini sahaya sürmesine rağmen bir türlü ihtiyacı olan beraberlik golünü yakalayamıyordu.

Hatta golü bulabilmek için yüklenirken kontrataklar için Trabzonspor'a pozisyon da veriyordu.

Oyunun sonlarına doğru galibiyetini muhafaza etmek isteyen Trabzonspor artık savunmaya daha fazla ağırlık vermeye başladı.

86. dakikada ise hakem Palabıyık'ın penaltı kararı ile Fenerbahçe aradığı golü buldu.

Bu denli güzel futbolun sonucunda galibiyet artık hiçbir anlam taşımıyordu.

Fakat sonuçta bu sezon şampiyonluğun en bariz adayının bordo-mavililer olduğu ortadaydı.