Tam yol ileri

Trabzonspor, önümüzdeki cumartesi Galatasaray ile oynayacağı derbiye iyi bir moralle çıkmak için deplasmanda son zamanlarda şansı tutmayan Akhisar'a karşı mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Fakat rakibi de muhtemel tehlikeli bölgeyi tamamen terk etmek için bu maçı almalı veya en azından kaybetmemeliydi.

Oyunun başında bordo-mavililer yakaladıkları iki pozisyonu değerlendiremedi.

Bundan sonra doğal olarak psikolojik formasyon itibarı ile inisiyatif ev sahibi takıma geçti. Bu inisiyatifi de iyi değerlendirerek attığı golle umutlarını yakalama yolunda ilk yarıyı önde bitirdiler. Trabzon'un ilk 15 dakikadan sonra oyun üstünlüğünü Akhisar'a kaptırdığını gördük.

Fakat ikinci yarı başlangıcı ile birlikte yine Trabzonspor oyunda ağırlığını koyarak hem ataklarda hem de oyunun kontrolü yönünden daha baskın gözüktü.

Bu farkın olmasında tabiatı ile takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın oyun içerisinde yaptığı adam tercihi ve başarılı rötuşlar ortaya koyduğunu gözden kaçırmamak gerekir.



Gözden kaçmasın!

İkinci yarı oyuna giren N'Doye attığı iki golde de başarılı ve olumlu hareketler ortaya koyarken; Olcay'ın üçüncü golde uzattığı akılcı ve klas pasını da umarım hiç kimse gözden kaçırmamıştır.

Yusuf'un ikinci yarı oyundan alınmasını bana göre kötü oluşundan değil, oyun sisteminde yapılması gereken zorunlu değişiklik için Ersun Yanal tarafından alınan risk olarak nitelendirmek gerekir. Sonuçta da Yanal aldığı riskte başarılı oldu.

Savunmanın başarılı adamı Durica'nın sakatlığından sonra orta bekte forma yakalayan Medjani bu mevkide oynadığı maçlarda başarılı olmaktadır.

Bugüne kadar başarılı grafik çizmekte olan iki yan bek Mas ve Pereira, bu maçta ne yazık ki eski performanslarını ortaya koyamadılar.

Alınan galibiyetin peşinden sergilenecek performans, G.Saray derbisinin sonucu için çok önem arz etmektedir.

Maçın özeti olarak Trabzonspor belki çok iyi değildi ama arzu ettiği 3 puanı alarak çıkış grafiğini bozmadı.