Kaliteli futbola eyvallah

Trabzonspor, sahasında ağırladığı ilk devrede farklı mağlup olduğu diğer Karadeniz ekibi Kardemir Karabükspor ile yaptığı rövanş maçını aldı almasına ama biraz daha dikkatli olabilselerdi skor daha farklı olabilirdi.

Fakat skoru bir kenara bırakıyorum.

Fakat futbol ve kalitesini ön plana çıkarıyorum.

Karabükspor rakip sahada oynamasına rağmen asla en ufak bir zaaf göstermeden futbol adına ne varsa mücadele, bol pas pozisyon vs her şeyi görselliği de araya katarak Trabzon seyircisinin önüne koydu.

Bence galip ve mağlup olması futbol adına hiçbir nakısa getirmez.

Şimdi gelelim Trabzonspor'a...

Trabzonspor da bu maçı belki de sezonun en güzel futbolu olarak ekranlara yerleştirdi. Maç içerisinde ortaya koyduğu mücadele gerçekten takdire değerdi.

Maçın en başarılı adamları başta Yusuf sonra Castillo ve Onazi idi.

Diğer taraftan iki yan bek Mas ve Pareira yapılan transferler içinde en başarılı iki adam olarak gözüktü.

Ersun Yanal için de iki kelime yazmak gerekirse...

Maç içerisinde yaptığı müdahaleler ve hamleler zamanlama itibarı ile ve adamların rötuşlanması seçeneğinde fevkalade isabetli davrandı.

Hatta bariz pozisyonu harcayan maçın başarılı adamı Yusuf'u onore etmek için de zamanında dışarı alıp taraftarına alkışlatarak bir nevi onun moralini revize etti.



Yanlışı kimse istemez

Bir de aklıma gelen konuyu ortaya atmak istedim. Acaba Yusuf Erdoğan ne alemde. Ortalardan kayboldu. Elbette Ersun hoca en iyileri oynatmakla yükümlüdür. Bu müdahalede acaba "Kabahat Yusuf Erdoğan'ın mıdır?" diye de merak etmiyor değilim.

Ha bu arada yönetiminden herkesin endişe ettiği hakem Fırat Aydınus'un maç boyunca hiçbir art niyet ve hata göstermeden on numaralık performans ortaya koyduğunu da ifade etmek isterim. Esasen hiçbir takım ne kendisine ne rakiplere yanlış yapılmasını istemez. Sahalarımızda böyle adil yönetimler isteriz.

Ligde ikinci yarı itibarı ile 18 takım arasında de en iyi performans ortaya koyan ekibi Trabzon olmuştur. Bunu da iki beraberlikten sonra yükselişini futbolu ve skorları ile dosta düşmana gösterdi.